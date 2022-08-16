Mersin Büyükşehir Belediyesince, ilçelerdeki yol ve asfalt çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince, ilçelerdeki yol ve asfalt çalışmalarının tüm hızıyla sürdürüldüğü bildirildi.

Bu çerçevede merkez Akdeniz ilçesindeki 3 mahallede yürütülen yol çalışmalarında 138. ve 139. Caddeler modern bir teknik yapıyla tamamlanıp trafiğe açıldı. 136. Caddede ise çalışmalar devam ediyor. 136. Caddenin ardından, Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde çalışmalar başlayacak. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, süratle sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyerek, Özgürlük Mahallesindeki 4. Bölge Pazartesi Pazarı ve Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi esnafını ziyaret etti. Uzun zamandır bozuk olan yollardan dolayı yoğun tozlanma ile mücadele ettiklerini belirten mahalle sakinleri, ilçeye kazandırılan hizmetler için Başkan Seçer’e teşekkür ettiler.



“İlçe belediyesinin sorumluluğundaki işleri de biz yaptık”

Özgürlük Mahallesi 136. Caddeyi inceledikten sonra çalışmalar hakkında bilgi veren Seçer, “Özgürlük, Çay ve Çilek mahallelerinde 51 lokasyonu Büyükşehire ait olmak üzere, toplam 169 lokasyonda çalışma yaptık. 118 lokasyon aslında ilçe belediyesine aitti. Yani buranın Akdeniz Belediyesine ait olduğunu düşünürseniz, MESKİ çalışmalarından sonra, Akdeniz Belediyesinin sorumluluğunda olup yapamadığı çalışmaları da biz üstlendik. Ara sokaklara kadar girdik. Toplamda 3 mahallede 80 bin ton asfalt kullandık, 53 bin metrekare de kaldırım çalışmasının altına imza attık” dedi.

Bu bölgelerin tarihinde görmediği teknik hizmeti aldığını, burada yapılan yolların, günü kurtarmak ya da yasak savmak için yapılan işler olmadığına vurgu yapan Başkan Seçer, “Burada 10 ayrı caddede yenileme çalışmaları yaptık. Her caddenin kendine göre bir özelliği var. Bunlardan 134, 136, 138, 144 ve 152. Caddeler, yoğun ve ağır yük taşıtlarının seyir halinde olduğu caddeler. Çünkü burada çok sayıda büyük lojistik, bakliyat ve benzeri işletmeler var. Buralara gelen araçlar da yüksek tonajlı araçlar ve zaman içinde yola zarar veriyorlar. Bundan dolayı biz bu caddelerde kaliteli, dayanıklı, uzun yıllara sarih herhangi bir problem yaratmayacak teknik bir imalat yaptık” diye konuştu.



“Yıllardır yaşanan sorunlar, bu çalışmalarla ortadan kalkıyor”

Özgürlük Mahalle Muhtarı ile birlikte yol çalışmasını inceleyen Başkan Seçer, “Özgürlük Mahalle Muhtarımızdan, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldım. Mahalleli olarak son derece memnunlar. Çünkü uzun süredir yaşanan bu sorunlar, yapılan bu çalışmalarla ortadan kalkmış olacak. Bu çalışma bittikten sonra, Çilek Mahallesi Abdi İpekçi Caddesine geçeceğiz. Orada Bekirde Yolu olarak andığımız bölgede, 800 metrelik çok yoğun bir güzergahta çalışmamız olacak” ifadelerini kullandı.



“Acil ihtiyacı olan yerlere öncelik veriyoruz”

Mersin’in dört bir yanına adaletli ve eşit hizmet götürmek ilkesiyle hareket ettiklerini kaydeden Seçer, “Özellikle bugüne kadar hizmet almakta sıkıntı yaşamış bölgelere belki pozitif ayrımcılık yapılabilir ama genel anlamda baktığınız zaman, ihtiyacı öncelikli olarak tespit edilen yerlerde bu çalışmalar yapılıyor, yapılmaya da devam edecek” şeklinde konuştu.