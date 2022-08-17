Mersin’de önceki gün denize giren 2 arkadaştan birinin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırılan diğer şahıs da yaşamını yitirdi.

Mersin’de önceki gün denize giren 2 arkadaştan birinin hayatını kaybetmesinin ardından hastaneye kaldırılan diğer şahıs da yaşamını yitirdi.

Olay, önceki gün Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Halk Plajı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Konya’dan Mersin’e gelen Özgür Gürbüz (43) ile arkadaşı Celal Atık (47) kıyafetlerini araçta bırakarak halk plajında denize girdi. Dalgalara kapılan iki arkadaştan boğulan Gürbüz’ün cansız bedeni kayalıklara vururken, Atık ise vatandaşlar tarafından kurtarılarak sahile çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erdemli Devlet Hastanesine kaldırılan Celal Atık, hayata döndürülerek yoğun bakıma alındı. İki gündür hastanede yaşam savaşı veren Atık’tan acı haber geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Atık yaşamını yitirdi. Yapılan otopsi sonrası iki arkadaşın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi.