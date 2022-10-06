Mersin’de bir otomobil ile kamyonet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin’de bir otomobil ile kamyonet çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Kösbucağı Mahallesinde bulunan bir limon deposundan 2 bir otomobil ile kamyonetin çalınması üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Adreslere düzenlenen operasyonlarda 3 şahıs gözaltına alınırken, araçlardan biri Şırnak’da diğeri ise Erdemli’de yol kenarına park edilmiş vaziyette bulundu.

Araçlar sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan şüpheliler de işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.