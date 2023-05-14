Mersin Büyükşehir Belediyesince ’Anneler Günü’ne özel seramik duvar süsü ve makrome alanında atölyeler düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı Polis Evi karşısında bulunan Etkinlik ve Sanat Merkezinde yapılan atölyelerde ilk olarak seramik duvar süsü yapımı gerçekleştirildi. Eğitmen eşliğinde kendilerine özel düzenlenen atölyeye katılan kadınlar seramik hamuruna şekil vererek, birbirinden güzel dekoratif ürünler ortaya çıkardı. Bazı kadınlar etkinliğe çocukları ile birlikte katıldı. Etkinliğe katılan minikler de hayal dünyalarını seramik hamurunda şekillendirerek, farklı duvar süsleri yaptı. Sahilde güzel havanın tadını çıkaran kadınlar ve çocuklar atölyeden memnun ayrılırken, yeni atölyeler yapılmasını da beklediklerini ifade ettiler.

“Atölyemizin eğitimcileri Büyükşehir Belediyesinin kadın üreticileri”

Seramik duvar süsü atölyesi ile makrome atölyesine kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirten Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığında görevli Burcu Sert, “Anneler Günü özel programımızda seramik ve makrome atölyelerimiz var. Seramik atölyemizin eğitimcileri de Mersin Büyükşehir Belediyesinin kadın üreticileri. Kadın üreticilerimiz, öğrendikleri ve bu işten para kazandıkları atölye etkinliklerini, şimdi başkalarına öğretiyor” dedi.

“Öğrendiklerimi, bildiklerimi bu etkinliklerle paylaşıyorum”

Eğitmen olarak kadınlarla bir araya gelen Esengül Kaşıkara, satış yapmaya Büyükşehir Belediyesinin Üretici Kadın Stantları ile başladı. Şimdi seramik üretim atölyesi olan ve bu tür etkinliklerle bildiklerini kadınlara öğreten Kaşıkara, “Hem bildiklerimizi hem de mutluluklarımızı, eğlencemizi paylaşıyoruz. Annelerimize özel seramik ürünler üretiyoruz. Onlara ‘Anneler Günü’ hediyesi olması adına, belediyemiz böyle bir etkinlik düzenledi. Biz de onlara yardımcı oluyor, birlikte güzel ürünler yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İnsan içindeki yeteneği dışarı vurmaya çalışıyor”

Anneler Günü etkinliğine oğlu ile birlikte gelen Nimet Kamış’da, “Bu etkinlikler çok iyi, çocuklara da çok faydalı. Biz de çocuklarımızla vakit geçiriyoruz. Çocuklarımız bu şekilde sosyalleşiyor. Şu anda oğlumla beraber nazar boncuklu seramik yapıyoruz. Etkinliklere oğlumu sürekli getiriyorum. Burada etkinlik ve boyama yapıyor” diye konuştu.

Anneler makrome atölyesinde anahtarlık yaptı

Büyükşehir Belediyesinin Etkinlik ve Sanat Merkezinde ’Anneler Günü’ çerçevesinde bir diğer etkinlik de ’makrome atölyesi’ oldu. Engelsiz Yaşam Parkında eğitim gören özel gereksinimli bireylerin annelerinin de katıldığı atölyeye, kimi anne çocuğuyla birlikte geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesinin gönüllü öğretmeni eşliğinde makromeden anahtarlık yapan anneler, deniz kenarında hem el işi yaptı hem de sosyalleşti.

“Makrome el işinin dışında bir terapidir”

Gönüllü Öğretmen Yüksel Bademsoy, “Etkinlik merkezinde gönüllü olarak makrome atölyeleri düzenliyoruz. Bugün de ‘Anneler Günü’ nedeniyle annelerimizin bir nefes alması, kendilerine kısa bir sürede olsa vakit ayırabilmeleri düşüncesiyle, çocuklarıyla birlikte Anneler Günü için özel bir etkinlik düzenledik. Kadınlarımızla birlikte burada anahtarlık yapıyoruz. Makrome, el işinin dışında bir terapidir. Adına makrome terapi diyorum genelde. Aklımızı buraya verdiğimiz için, buradan mutlu bir şekilde ayrılıyoruz” dedi.

Etkinliğin çok keyifli geçtiğini söyleyen Zehra Katırcıbaşı, “Anneler Günü dolayısıyla, çocuklarımızla biraz daha zaman geçirebilmek için geldik. Deniyoruz, öğreniyoruz. Şu an bu atölyede anahtarlık çalışması denedik. En önemlisi çocuklarla beraber ortak bir şey yapmış olduk” şeklinde konuştu. Annesi ile birlikte atölyeye katılan Azra Katırcıbaşı ise, “Bugün buraya geldim ve anahtarlık yapıyorum. Çok eğleniyorum, burayı çok seviyorum, sürekli geliyorum” diye konuştu.