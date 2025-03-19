Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesinde düzenlediği etkinlikte anne ve çocuklara güzel bir deneyim sundu. Katılımcılar, seramik hamuru ile figürler oluşturup, ardından bu figürleri rengarenk boyayarak keyifli bir zaman geçirdi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesinde, anne ve çocuk etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, atölyeden faydalanan çocuklar anneleriyle birlikte seramik atölyesine katıldı. Anne ve çocuk ilişkisini güçlendirmeyi ve aile içi iletişimi artırmayı amaçlayan etkinlikte, çocuklar anneleriyle birlikte seramik hamuru yoğurdu. Hayal gücünden ilham alarak seramik hamuruna şekil veren anne ve çocuklar, ardından yaptıkları seramik figürlerini rengarenk boyadılar.

"Bizim için önemli olan, atölyede çocukların mutlu ve sevgi dolu olması"

Mevlana Kadın ve Çocuk Atölyesi Birim Sorumlusu Sonay Berber, atölyede her cuma anne ve çocuk bağını güçlendirmek için etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Etkinlikte, anne ve çocuklarımız seramikten bardak tasarladılar. Bu etkinliklerle anne ve çocuklar hem iletişim bağını güçlendirebiliyorlar hem de bu iletişim bağı güçlendikçe kadınların kendine özgüveni artıyor. Çocuklarıyla iyi iletişim kuran ebeveynler, doğal olarak çocuklarıyla güzel bir bağ yakalamış oluyorlar. Atölyemizde, çocukların günlük yaşam becerilerini geliştirecek faaliyetler yapıyoruz ve onları hayata hazırlıyoruz. Aynı zamanda, onların mutlu olmasını sağlıyoruz. Bizim için en önemlisi, atölyede çocukların mutlu ve sevgi dolu olması" dedi.

Atölyede, kadınların güçlenmesine de önem vererek pek çok alanda etkinlik düzenlediklerini aktaran Berber, "Bizim her zaman şöyle bir inancımız var; ‘Bir kadın güçlenirse bir çocuk güçlenir, bir çocuk güçlenirse bir toplum değişir’ diyoruz. Buna yönelik de çalışmalar yapıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Anne ve çocukları, etkinlikte keyifli vakit geçirdi

Etkinliğe çocuğuyla birlikte katılan velilerden Aysel Dinçer, çok güzel bir etkinlik olduğunu kaydederek, "Burada çocuğumla bir şeyler yapmak beni çok mutlu etti. Pandemi dolayısıyla oğlum içine çok kapanıktı. İnsanlarla iletişimi zayıftı. Artık kendi kendine iletişim kurabiliyor. Eve geldiğinde onun mutluluğunu hissedebiliyoruz. Burada ne öğrendiyse, eve geldiğinde onları anlatıyor. Çocuğumla birlikte bir şeyler yapmak ve vakit geçirmek çok güzel bir duygu" dedi.