Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin amatör spora verdiği maddi desteklerin ardından, kulüpler ve sporcular büyük sevinç yaşadı.

Çok kısıtlı bütçeler ile ayakta kalmaya çalışan kulüplere verilen destek sayesinde hem idarecilerin, hem de sporcuların yüzleri güldü. Yeni forma ve spor ayakkabılarına kavuşan genç sporcular, verilen destekler sayesinde geleceğe daha umutlu baktıklarını söylediler.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in spora ve sporcuya verdiği destekle, amatör spor camiasında yüzler gülüyor. 224 spor kulübüne yapılan toplam 4 milyon 354 bin TL tutarındaki maddi desteklerin kulüp hesaplarına yatırılması ile genç sporcular da yeni forma ve spor ayakkabılarına kavuştu. Mayıs ayında da milli sporculara 1 milyon 148 bin lira ödül dağıtan Büyükşehir, 2022 yılında spora ve sporcuya toplam 5 milyon 502 bin TL destek verdi.

Vahap Seçer’in ‘Spor; toplumda kardeşlik, birlik ve huzuru bir arada tutan en önemli unsurdur’ bakış açısıyla gerçekleştirilen desteğin, amatör kulüpler ve sporcular için adeta can suyu olduğunu belirten Mersin Gençlerbirliği Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Muhsin Hergeleci, destek öncesinde maddi olarak ciddi sorunlar yaşadıklarını söyledi.

Kulübün geliri olmadığı için malzeme alımı konusunda sıkıntı çektiklerini belirten Hergeleci, “Kulübümüzün özellikle malzeme konusunda çok yardıma ihtiyacı vardı. Biz birkaç senedir hem malzeme konusunda, hem de diğer maddi konularda bir rahata kavuştuk. 3 bin lira ile başlayan maddi yardımımız şu an 20 bin liraya yakın. 20 bin lira zaten lisans parasıyla malzeme masrafını kapatıyor. Yani 20 bin lira bir gençlik kulübünü bir sezon idare eder. Çünkü transfer yapmıyoruz biz. Transfer yapan bir kulüp olsak belki bu 20 bin lira yetmez, ama gençlik kulüplerine bu meblağ bir ilaç gibi geldi” dedi.

Kulüp olarak sporculara iyi malzeme verdiklerinde, o gençleri spor için daha fazla teşvik etmiş olduklarına dikkat çeken Hergeleci “Gençler buraya gelirken belki dolmuşla geliyor, belki yemek yemeden geliyor, belki de dolmuş parası yoktur. Ama ben gençlik kulübü olarak, belediye başkanımızın verdiği bu maddi yardımla veya malzeme yardımıyla sporcuma yemek yedirebilirsem, bir dolmuş parasını verirsem bu beni mutlu eder, sporcuyu mutlu eder ve ben altyapıdan daha fazla sporcu yetiştirmiş olurum” diye konuştu.

Çocukluğundan beri futbola karşı hevesi olduğunu söyleyen 17 yaşındaki Osman Almaz isimli sporcu, “Yaklaşık 9 yıldır futbolla ilgileniyorum. Aslında bunları yapmaları, bizler için gerçekten çok güzel oldu. Bizi futbola bağlamaya başladılar. Bu bizim için güzel bir şey. Bu şekilde devam ettikleri sürece, biz de daha verimli olmaya çalışacağız” dedi.

Genç bir sporcu olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin spora ve sporcuya yönelik çalışmalarını yakından takip ettiğini de söyleyen Osman Almaz, “Büyükşehir Belediyesi spor konusunda gerçekten çok başarılı işler, antrenman sahaları yaptı, yeni antrenman eşyaları aldı. O konuda hiçbir sorunumuz yok. Benim abim de boksla uğraşıyor, onlara da aynı şekilde yardımda bulunuyorlar, destekte bulunuyorlar. Biz de belediyemizin bize yaptığı desteklerle, geleceğe daha umutla bakabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği desteğin kendisi gibi genç sporcuları mutlu ettiğini dile getiren Ali Oğur isimli sporcu ise, “Top yardımı, forma, krampon yardımı hem beni, hem diğer arkadaşlarımı mutlu ediyor. Bu yardımların devamını bekleriz” dedi.

Yeni forma ve kramponları kendisinin de alabileceğini, ancak ailesine ekstra yük getireceğini de söyleyen Ali Oğur, “Ailemin durumu zaten fazla iyi değil, bahçede çalışıyorlar. Onlara yük olmamak için, bu yardımlara ihtiyacımız var” diye konuştu.