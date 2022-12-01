Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 2021-2022 sezonunda faal olan spor kulüplerine ‘Amatör spora desteksin Mersin’ mottosuyla 224 spor kulübüne 4 milyon 354 bin lira nakdi destek sağlandığı bildirildi.

Mersin’de faal olarak spor hayatına devam eden kulüp ve sporculara, nakdi yardımla destek olan Büyükşehir Belediyesi, her yıl destek sağladığı kulüp sayısını artırarak, daha çok sporcuya ulaşıyor. Spor kulüplerine, geçtiğimiz yıla göre yüzde 181’lik artışla, bu yıl 4 milyon 354 bin TL destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi, 224 amatör kulübe katkı sağladı.

Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdikleri desteklerden bahseden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Emrullah Taşkın, “Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak amatör spora ve sporculara her türlü desteği veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Mersin’den yetişen sporculara ve Mersin spor kulüplerine nakdi destek veriyoruz. Milli olmuş sporculara, mayıs ayında 1 milyon 148 bin 200 TL nakdi bir katkı yapmıştık. Şimdi de amatör spor kulüplerimize, 4 milyon 354 bin TL nakdi destek sağladık. Bu da kulüplerimizin hesabına yattı. Yani toplamda 5 milyon 502 bin 200 TL desteğimiz oldu. Dileğimiz; bu ödenek onlara bir katkı olur, bir can suyu olur. Yapılan bu katkının, amatör spora başarılı bir şekilde yansımasını diliyoruz” dedi.

Kulüplerden olumlu dönüşler aldıklarını da ifade eden Taşkın, “Hepsi Mersin Büyükşehir Belediyesinden çok memnun. Kulüpler, bizden aldıkları bu destekle birtakım yatırımlara giriyorlar. Çalışmalarını daha da yoğunlaştırıyorlar. Bu da Mersin ve Mersin sporu adına güzel oluyor” diye konuştu.