Mersin’de, Tarsus Belediyesi, Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ve Mersin Alzheimer Derneği iş birliği ile Alzheimer hastaları ve bakım verenler için ’Bir Işık, Bir Nefes’ projesi hayata geçiriliyor. Hastalara ’Bir Işık’, bakım verenlere ise ’Bir Nefes’ olacak hizmet, Tarsus Belediyesinin desteği ve ortaklığıyla ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçe merkezinde yaklaşık 3 bin Alzheimer hastasının olduğu, aile bireyleri ve bakım verenlerle birlikte yaklaşık 10 kişinin de bu durumdan etkilendiği belirtildi. Alzheimer hastalarının, günlerinin büyük bölümünü toplumdan izole bir şekilde mümkün olan en sağlıklı halini yaşayabileceği zihinsel, fiziksel ve sosyal aktivitelerden uzakta geçirdiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bakım verenler için de durum pek iç açıcı değildir. Toplum olarak, dayanışma içerisinde olan geniş aile yaşantısından, çekirdek aile yaşantısına geçişi neredeyse tamamladığımız bugünlerde kendisine, işine, sosyal yaşantısına, çocuklarına bile vakit bulamayan hasta yakınlarından maddi durumu iyi olanlar, hastayla aynı dili bile konuşamayan bakıcılara hastalarını teslim etmektedir. Maddi durumu iyi olmayanlar ise genellikle aileden, akrabadan ya da çok yakın çevreden bir kişiye bu yükü yıkmaktadır. Uluslararası Alzheimer Hastalığı Topluluğu’nun (ADI) 2019 raporuna göre bakım sürecinde, bakım verenlerin yüzde 52’si kendi sağlıklarının, yüzde 49’u işlerinin, yüzde 62’si ise sosyal hayatlarının bozulduğunu söylemektedir.

Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şubesi ile Mersin Alzheimer Derneği, alzheimer/demans hasta ve yakınları için uzun yıllardır uyguladığı basamaklı çözüm modelinin bir parçası olarak belirtilen sorunlara bir nebze olsun ilaç olacak Geçici Bakım Hizmeti vermeye başlayacaktır. Hastalara ’Bir Işık’, bakım verenlere ’Bir Nefes’ olacak hizmet, Tarsus Belediyesinin desteği ve ortaklığıyla ücretsiz olarak gerçekleşecektir. Yaşlılara, hastalara ve engellilere desteğini her fırsatta gösteren Tarsus Belediyesi projeye araç, şoför, yakıt ve bakım personel ile katkı sunacaktır. Hayata geçirilecek proje Tarsus Belediyesinin, halihazırda bakımevinde gerçekleştirilen aktif yaş alma çalışmalarına verdiği desteklerin tamamlayıcısı olacaktır."

İlk etapta 8 hasta ile başlanacak

Geçici Bakım Hizmeti kapsamında işleyişin de anlatıldığı açıklamada, "Bu hizmetten yararlanması mümkün olan ilk evre alzheimer hastaları, bakım personeli refakatçi eşliğinde, bakım verenler kendilerine eşlik etmeden, evlerinden alınarak bakımevine getirilecek. Mümkün olan en sağlıklı olma halini oluşturması için planlanan zihinsel, fiziksel ve sosyal aktiviteleri gerçekleştirecek hastalar, evlerine geri bırakılacak. İlk etapta 8 hasta ile başlanacak hizmet, haftanın 2 günü, 3’er saatlik programlar çerçevesinde planlandı. Sağlık personeli tarafından her hizmet gününde düzenli olarak yaşam fonksiyon takipleri yapılacak, belirtilere göre tavsiye niteliğinde doktor yönlendirmeleri de yapılacak. Uzmanlar tarafından fiziksel aktiviteler planlanacak, fizyolojik anomalilerin takibi yapılacak. Böylece hastalar, evlerinde bulmaları mümkün olmayan, bütüncül bir sağlık ortamına kavuşacak, hasta yakınları ise yüklerini biraz olsun bırakarak kendi yaşamlarına odaklanabilecek. Ayrıca proje kapsamında ayda bir ’hasta yakını’ eğitimleri de gerçekleştirilecek" ifadeleri yer aldı.