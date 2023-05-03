Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile özel bir firma iş birliğinde ihtiyaç sahibi özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirilen ’Akülü Sandalye Dağıtım Töreni’ yapıldı. Törende, 50 ihtiyaç sahibi bireye akülü sandalye dağıtımı gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer konuşmasına, vatandaşlara yaptıkları hizmeti layığı ile ulaştırabilmenin ve onlara güleryüz, şefkat, samimiyetle hizmet etmenin kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Türkiye’nin çok zengin bir ülke, Mersin’in de çok zengin bir kent olduğuna vurgu yapan Başkan Seçer, "Ben de çok güçlü bir belediyenin başkanıyım. Bizim gelirimiz iyi. Bunu da her belediye başkanı söylemiyor, söylemez. Ama ben söylüyorum. Bizler de güçlüyüz. Bilgimizle, birikimimizle, azmimizle, şevkimizle güçlüyüz. Benim mesai arkadaşlarım bu bilinçte insanlardan oluşuyor. Genel Sekreterden en alt kademede çalışan belediye çalışanımızın tamamı bu duygu ve düşünceleri besleyerek Mersin halkına hizmet etmek zorunda. Bizler sizleri seviyoruz" dedi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın özellikle deprem sonrasında çok sayıda medikal desteği yaptığına dikkat çeken Başkan Seçer şunları kaydetti: "Çok büyük üzüntüler yaşadık o süreçte. Acıları, gördüğümüz resimleri tarif etmemiz mümkün değil. Mersin görevini yaptı, emin olabilirsiniz Mersin Büyükşehir Belediyesi de hem idari hem vicdani ve insani görevini yerine getirdi. Mersinliler olarak müsterih olabilirsiniz. Böyle sorumluluk sahibi bir kentin evladı olmaktan kendinizle bu anlamda gurur duyabilirsiniz. Bizim de bu süreçte 536 medikal malzeme yardımımız oldu. Bu 536 adet medikal malzeme desteğinin 496 adeti deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza yapıldı."

İhtiyaç sahiplerine verilen medikal malzeme desteklerinin bakımlarının da son derece önemli olduğunu belirten Seçer, Büyükşehir’in bakım-onarım hizmeti de verdiğini kaydetti.

Şu ana kadar da yaklaşık 200 yurttaşın bu yöndeki talebinin yerine getirildiğini dile getiren Seçer, bin 400’e yakın bireyin de malzeme desteği talebinin karşılandığını vurguladı. Özel gereksinimli bireylere yönelik faaliyet gösteren Mola Evlerini de önemsediklerini söyleyen Seçer, "Engelli çocuğu olan anne pazara, doktora giderken, özel gereksinimli çocukların ehil, güvenilir ellere teslimi için Mola Evleri son derece önemli. Göreve geldiğimiz günden bu yana hem Tarsus hem merkezde toplam 4 bin 902 çocuğumuza da hizmet verdik. Duyu bütünleme terapisi ve ergoterapi hizmeti ile ebeveyn danışmanlığı hizmetlerimiz de devam ediyor. Bundan 3 bin 750 çocuğunuz faydalandı" diye konuştu.