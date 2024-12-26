Mersin’in Silifke ilçesinde aşırı yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su oluşurken, bazı evlerin zemin katları ve iş yerleri su bastı. Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan bir Rus vatandaşın da aracı su içinde kaldı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan yağmur dolayısıyla metrekareye yaklaşık 90 kilogram yağış düşerken, hava sıcaklığı ise 16 dereceden 10 dereceye kadar düştü. Yağış nedeniyle Taşucu Mahallesindeki cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Bazı iş yeri ve evlerin zemin katlarını su bastı.

Bölgede oluşan su birikintisinden dolayı park halindeki bir araç da sular altında kaldı. Mersin Büyükşehir ve Silifke Belediyesi ekipleri su tahliyesi başlattı.

Dükkanını bir anda su bastığını belirten Ahmet Akkurt, “Biranda sel arka taraftan gelip dükkanımın içini doldurdu. 1.5 metre yükseklikteki sel işyerime zarar verdi” dedi.

Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışan ve arabası su içinde kalan Arthur Tulparov ise, “Rus vatandaşıyım. Akkuyu Nükleer Güç Santralinde çalışıyorum. Gece arabamı park ettim. Sabah aracımı alıp işe gitmek istedim. Park yerinde arabam sulara gömüldü. Umarım şirket yardım eder, masraflarımızı karşılar. Biz buraya çalışmak için geldik. Aracımın plakası yabancı olduğu için burada bir şey yapamıyorum. Arabamı Rusya’ya çıkartmam gerek. Zamanında çıkmazsam ceza yerim” dedi.