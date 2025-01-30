Mersin Büyükşehir Belediyesi, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün ulusal odak noktası olduğu BlueMissionMed Türkiye, Akdeniz HUB’ı kapsamında ’HUBs4Innovation: Türkiye’de Akdeniz Havzası İnovasyon Ekosistemini Destekleme ve Güçlendirme Çalıştayı’ düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinin Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirdiği çalıştayda Büyükşehir Belediyesi bürokratlarının yanı sıra, alanında uzman akademisyenler, kamu ve özel sektör personeli, bölge ve projenin paydaşlığını yürüten pek çok temsilci katıldı. Akdeniz’deki ve sulardaki kirliliğin önlenmesi ve ortadan kaldırılmasında rol alabilecek tüm aktörleri güçlendirmeyi amaçlayan çalıştayda, deniz kirliliğiyle mücadele için dönüştürücü yenilikçi çözümler paylaşmayı, paydaşlar arasında network fırsatları oluşturmayı ve çözümlerin uygulanması konusunda karar vericilerle diyalog geliştirilmesi hedeflendi.

Çalıştay 3 oturumda ele alındı

’Çözümlerin Uygulaması Üzerine Politika Yapıcılar ile Diyalog’ konu başlığı ile gerçekleştirilen ilk oturumunda, akademisyen ve bölge temsilcileri tarafından okyanus ve suların restorasyonuna yönelik tehditler ve bu konuda şimdiye kadar yapılan çalışma ve faaliyetler ele alınırken, 2. oturum ’Kirliliğin Önlenmesi ve Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Ulusal ve Uluslararası Akdeniz Uygulamaları’ başlığıyla görüşüldü. Oturumda; Akdeniz’i tehdit eden kirliliklerin tespit edilmesi ile birlikte, ekolojik dengeye zarar veren kaynaklarla mücadele edilmesi, aynı zamanda kirliliklerin azaltılması ve önüne geçilmesi için çözüm önerileri hakkında bilgiler paylaşıldı. Kapanış konuşmalarının gerçekleştirildiği son oturumda ise, ilk 2 oturumda verilen bilgilerin genel bir değerlendirmesi yapıldı.

Alp: "Daha yeşil bir gelecek anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Arda Alp, ’Daha yeşil bir gelecek’ anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti. Alp, "Dairemiz, atıkların çevreye zarar vermeden en güvenli şekilde bertaraf edilmesine, yenilenebilir enerjiye geçişe ve vatandaşlarımıza, özellikle de çocuklara çevre bilincinin aşılanmasına kadar bir dizi faaliyet sürdürmektedir. İklim ve çevre temalı merkezimizde, şimdiye kadar binlerce çocuk ağırlandı. Merkezimizde 119 interaktif düzenek, Türkiye’nin en yüksek kapasiteli planetaryumu ve gözlemevi bulunuyor. Merkezimiz, bugüne kadar büyük bölümü çocuklardan oluşan 115 bin kişiyi misafir edip, çevre bilinci aşıladı" dedi.

Dünyanın farklı kentlerinde uygulanan projelerin benzerlerini Mersin’de de uygulamak ve kentteki iyi uygulama örneklerini de dünyaya tanıtmak için pek çok projede yer aldıklarını vurgulayan Alp, "Bu kapsamda, 2024 yılında Avrupa Birliği Horizon programının REMEDIES konsorsiyomu ikinci açık çağrısını hazırladığımız, ’Plastiksiz Mersin sahilleri için birleşiyoruz’ projesiyle hibe almaya hak kazandık. Denizlerdeki mikroplastiklerin önlenmesine yönelik farkındalık oluşturacak proje kapsamında, yerinde uygulamalar yapmaya başladık" diye konuştu.

Polat: "Çalışma taslağı 8 ana başlığı içeriyor"

Projenin temsilcilerinden Dr. Merve Polat ise Ufuk Avrupa programı ve bu kapsamda yapılması planlanan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. 2025 yılında projenin çalışma taslağının, okyanus ve sular restorasyonu, sürdürülebilir okyanus yönetimi uygulamaları, nehirden okyanusa, deniz plastikleri ve çöplerinin ele alınması için yapılması gereken uygulamaların yer aldığı 8 ana başlığı içerdiğini belirten Polat, bu programın 2027 yılına kadar devam edeceğini kaydetti.

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi ve HUB Temsilcisi Mustafa Yücel de Mersin’de böyle etkinlikler düzenlenmesinden dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Çalıştay bitiminde planetaryumda film gösterimi izleyen katılımcılar, ardından Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni gezdi.