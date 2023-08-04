Mersin’de, Vali Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Tarım Koordinasyon Kurulunca ’Akdeniz meyve sineği ile mücadele eylem planı’ gündemi ile ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Vali Pehlivan, toplantıda yaptığı konuşmada, Mersin’in, bereketli Çukurova topraklarının içerisinde yer aldığını vurgulayarak, "İlimizin ekonomik faaliyetleri arasında tarım sektörü, tarımsal üretim, ürünlerin işlenmesi, pazarlanması önemli bir yer tutuyor. Mersin olarak 29 tarımsal ürün hasılatında ülke genelinde ilk 3’te yer alıyoruz. 8 üründe birinci, 13 üründe ikinci, 8 üründe üçüncü durumdayız" dedi.

Bu üretim başarısında çiftçilerin alın terinin çok büyük yer tuttuğunu kaydeden Vali Pehlivan, "Çiftçilerimizi, üretilen bu ürünlerin işlenmesinden pazarlanmasına kadar emek veren bütün paydaşlarımızı tebrik ediyorum. Ürünlere değer katan, katma değer oluşturanlara müteşekkiriz.

Tarım sektörü, her geçen gün büyüyen, gelişen, yenilenen ve teknolojiyle birlikte diğer sektörlerle daha da entegre bir hale gelen, insanlık için büyük önem arz eden bir sektördür.

Geçen bir yıl içinde tarım sektör temsilcileri ile bir çok toplantı yaptık. Tarlalarda, seralarda çiftçilerimizle mütemadiyen bir araya geldik. İlçelerimizde toplantılar yaptık. Tarım ve Orman Bakanımızın teşrifleriyle de tarım sektörü içerisinde bulunan bütün paydaşlarımızın katılımıyla geçtiğimiz yıl, çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda, gündeme gelen sorunların önemli bir kısmına ilişkin çözümler üretildi ve hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili birimleri, sahada çiftçilerimizi ziyaret ederek tespitler yaptılar, atılması gereken adımları belirlediler ve bunlara yönelik teknik toplantılar gerçekleştirdiler" ifadelerini kullandı.

Akdeniz meyve sineği sorununun sadece bugünün değil, yıllara sarih devam eden ve bölgedeki tarım sektörü açısından hayati önem arz eden bir konu olduğunu kaydeden Pehlivan, "Akdeniz meyve sineği ile mücadele konusunda, bilimsel çalışmalar ışığında geliştirilen çözüm önerileri, atılacak adımlar ve sonuçları üzerinde belirleyeceğimiz yol haritası tarım sektörü açısından çok faydalı bir adım olacaktır" diye konuştu.

Toplantıda, eylem planı çerçevesinde geçmişte yerine getirilen çalışma ve faaliyetlerin devamı niteliğinde kısa, orta ve uzun vadede yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler maddeler halinde sıralandı. Bu konudaki çalışmaları takip etmek üzere bir alt komisyon oluşturulması kararı alındı. Ayrıca Mersin’deki tarım, hayvancılık, arıcılık, balıkçılık gibi konuların değerlendirilmesi maksadıyla Tarım Koordinasyon Kurulunun belli aralıklarla toplanması kararlaştırıldı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri toplantı salonunda gerçekleştirilen ve gündeme ilişkin sunumlar yapılan toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, Tarım ve Orman Bakanlığı Müşaviri Muharrem Selçuk, oda başkanları, üniversite temsilcileri, tarım sektörü temsilcileri ve iş insanları, Akdeniz meyve sineği ile mücadele yönelik tespitlerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.