Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Aile Okulu Projesi’ çerçevesinde 2 bin 790 eğitmenle 959 kurs açıldığı ve 44 bin 156 veliye ulaşıldığı belirtildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Aile Okulu Projesi’ çerçevesinde 2 bin 790 eğitmenle 959 kurs açıldığı ve 44 bin 156 veliye ulaşıldığı belirtildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ’Aile Okulu Projesinin’, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in talimatıyla 28 Mart 2022 tarihinde başladığı ve proje çerçevesinde velilere yönelik eğitimler verildiği kaydedildi.

Aile Okulu Projesinde velilere yönelik açılan ’Aile Okulu, Ailede İlk Yardım, Çevre ve İklim Değişikliği Farkındalık, Trafik Öğreniyorum’ kurs modüllerinde yürütülen çalışmalar neticesinde, 2 bin 790 eğitmenin bulunduğu, 959 kurs açıldığı ve 44 bin 156 veliye ulaşıldığı ifade edildi.