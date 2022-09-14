Mersin Valiliği himayesinde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince bu yıl 29’uncusu düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, Mersin esnafını ve protokolü buluşturdu.

Mersin Valiliği himayesinde Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince bu yıl 29’uncusu düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, Mersin esnafını ve protokolü buluşturdu.

Mersin ESOB tarafından düzenlenen Ahilik Kültürü Haftası kutlamaları, sabah Cumhuriyet Meydanında, Mersin ESOB Yönetim Kurulu Başkanı Talat Dinçer’in Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başladı. Ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayında devam eden törene, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, kent protokolü, esnaf ve sanatkarlar ile öğrenciler katıldı. Törende konuşan ESOB Başkanı Talat Dinçer, Ahilik kültürünü kutlamaktan hiçbir zaman vazgeçmediklerini belirterek, "Ancak korona virüs salgını dolayısıyla 2 yıl kutlamalara ara vermiştik. Bu yıl kutlamalara devam etme kararı aldık. En azından bu kültürümüzü yarınımızın gençlerine, öğrencilerine, ustalarımıza aktaralım. Geçen yıl dünyada Ahi Evran yılı olarak ilan edilmişti. Ahilik kısaca yol arkadaşlığıdır. Küçüklükten başlayıp, çıraklıkla devam eden, kalfalıkla süren, en sonda ustalıkla taçlandırılan yoldur. Ahilik bir yaşam tarzıdır. Ahilik kolay ortaya çıkmadı tabi. Ahilikte kurallar konulmuş ve keskindir. Şu anda esnafın en büyük sıkıntısı işi bilmeden iş yeri açan esnaflarımızdan kaynaklanıyor. Biz çok esnaf istemiyoruz. İşini bilen esnaf istiyoruz. Çok esnaf yanındaki komşusuna da zarar veriyor. Son 2 yılda 10 binin üzerinde işletme kapandı. Bu bir milli servettir. Bu yüzden esnaflarımızın da bir planlanmaya ihtiyacı vardır. Belgesiz iş yeri açmanın önüne geçmemiz lazım" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ise esnafla her zaman iç içe olduklarını vurgulayarak, "Hepimiz Mersin için, ülkemiz için çalışıyoruz. Bende küçükken çıkar oldum. Gerçekten hayatta doğruluğu, dürüstlüğü, hoşgörüyü, yardımlaşmayı, insan sevgisini ben o çocukluk döneminde aldım ve bugünlere kadar geldi. Ahilik bu kadim toprakların dünyada iz bırakmış bir kültürüdür. Sadece esnaf olmak, bir meslek erbabı olmak, bir yüksek görevlerde bulunmak insanı kamil insan yapmıyor. Bazı temel taşları gerekiyor. İşte ahilik kültürünün içinde tamda bu var. Onun için burası Anadolu. Ahilik kültürü bugün ki yaşantımızın aslında bir çimentosudur. Bizi bir arada tutan zaten bunlar" diye konuştu.

"Ahilik Türk milletinin insanlığa sunmuş olduğu bur medeniyet hareketidir"

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da ahiliğin gerçekten Türk milletinin insanlığa sunmuş olduğu bir medeniyet hareketi olduğunun altını çizerek, "Bu disiplin, bu okulun içerisinde Türk milletini tarihi boyunca sahip olduğu medeniyet değerleri, kültürler değerler, gelenek ve görenekler ile özellikle de İslamiyetle tanıştıktan sonra ahlaki değerlerin de tamamlanmasıyla birlikte çok değerli, çok kıymetli ve asırlara sahip bir yapı ortaya çıkmıştır. Ahilik kelime anlamı arkadaş ve cömert anlamına gelir. Cömertlerin, eli açıkları birliği olarak da ifade edilir. Bundan hareketle ahilik disiplini içinde olanlara elini, kapını ve sofranı açık tut öğütünde bulunulur. Bunun yanında 3 şeyi de kapalı tutulması öğütlenir. Bunlarda gözünü, dilini ve belini kapalı tut denilir. Bu felsefe içerisinde elbette çıkış noktası esnaflık olmakla birlikte bütün insani değerleri aslında içine alan bir yapıya sahip olduğu içindir ki uzun yıllar hem kendi milletimiz hemde bütün dünya toplumları için örnek teşkil etmiştir. Ahilik kültürü, ahilik yapısı içerisinde toplamda 740 kural vardır" şeklinde konuştu.

Türk milletinin her alanda kendini ispatlamış bir millet olduğunu belirten Pehlivan, "Mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Türk milleti elbette ki tarih boyunca fetihler yapmıştır. Şu anda ebedi yurt olarak üstünde bulunduğumuz Anadolu toprakları da yine milletimizin kazanmış olduğu neticeler sonucunda kazandığımız vatanımızdır. Bu süreçte elbette fetihleri kılıçla kazanma boyutu var. Ancak bizim milletimiz gönül fethini öncelendirmiştir. Asıl kalıcı fethin gönül fethi olduğunu hep ön planda tutmuştur. Bu süreçte ahi beyleri gittikleri yerlerde gönül fethini önemsemiş ve gönül fethi yapmaya çalışmıştır. Anadolu’nun her yanı ahi beyleriyle dolup, taşmıştır" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından temsili şed kuşanma töreni yapıldı. Temsili törenin ardından yılın ahisi ile il çırağı ve kalfasına ödülleri verildi.