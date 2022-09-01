Mersin'de 2022-2023 adlı yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin'de 2022-2023 adlı yıl açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Mersin Barosunca Cumhuriyet Alanında düzenlenen törene, Baro Başkanı Gazi Özdemir ile avukatlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende, Başkan Özdemir tarafından çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Törende konuşan Özdemir, yeni adli yılın hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, "Bu yıl aramıza yaklaşık 20 bin yeni meslektaşımız daha katıldı. Her bir meslektaşımızın varlığıyla savunmaya değer kattığını biliyoruz. Ancak 170 bine ulaşan avukat sayısının, emeğimizin kıymetinin bilinmediği bir ortam oluşturduğunu da görüyoruz. Bugün açtığımız adli yılı kapatırken sayımız 200 bine dayanmış olacak. Hukuk fakültesi ve avukat sayısının değil, eğitim kalitesinin ve avukatlık mesleğinin saygınlığının artacağı bir adli yıl istiyoruz. Avukat sayısı artarken, iş alanları daraltılmakta ve mesleki faaliyetlerin önüne sürekli engeller çıkarılmaktadır. Mesleki faaliyet alanlarımızın korunduğu, genişletildiği ve güçlendirildiği bir adli yıl istiyoruz" dedi.

Hukukun üstünlüğünün sağlandığı, hak ve özgürlüklerin yaşama geçtiği, herkes için adil bir adli yıl olmasını temenni eden Özdemir, "Biz Mersin Barosu yönetimi olarak görev yaptığımız süre içerisinde öncelikle her vatandaşımız için adaletin sağlanmasında, bağımsız ve tarafsız yargının uygulanmasında ve tabi ki meslektaşımızın ve mesleğimizin onurunu korumak, maddi ve manevi refahını sağlamak için bugüne kadar var gücümüzle çalıştık. Görev aldığımız bu bir yıllık süre içerisinde avukatlık mesleğinin onurunun korunması için yetkili merciler ile gerek diyalog kurmak suretiyle gerekse de anayasal demokratik haklardan kaynaklanan eylemsel tavırlarımız ile avukatların ve Mersin Barosunun gücünü açıkça ortaya koyduk. Dün olduğu gibi yeni adli yılda da hiçbir otoriteden çekinmeden, meslek onuru ile haklarımızı korumak ve haklı taleplerimizin gerçekleşmesini sağlamak adına tüm barolarımız ve meslektaşlarımız ile ortaklaşarak anayasal demokratik eylem kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğimizi tüm kamuoyuna saygıyla ve kararlılıkla duyururuz" diye konuştu.