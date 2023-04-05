Mersin’de hayata geçirilen ’antika pazarı’ tarihte yolculuğa çıkarıyor. Gaz lambalarından plaklara, eski dokuma ürünlerden tespihlere kadar bir çok eşya pazarı gezen vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi bünyesinde Yenişehir ilçesi 2,5 Çevre Yolu üzeri Merdok Sitesi karşısında kurulan ’antika pazarı’ iki haftada bir Cumartesi günleri kapılarını vatandaşlara açıyor. Antika pazarında gaz lambasından taş plaklara, gramofondan radyolara, bakır eşyalardan tespihlere, dikiş makinelerinden daktilolara, biblolardan antika saatlere kadar birçok parça vatandaşların beğenisine sunuluyor. Mersin merkez ve ilçelerden gelen antikacılar ürünlerini satışa sunarken, antika eşyaları görmek ve satın almak için gelen vatandaşlar da geçmişe götüren şarkılar eşliğinde hatıralara yolculuk yaptırıyor.

Antika Pazarı açıldığından beri pazarda satış yapan Sakine Arslantaş, "Çok güzel, biz esnaf arasında konuşurken böyle bir şey yoktu hiç. Çok şükür Vahap Seçer Başkanımız sağ olsun böyle bir şey organize etti. Mersin için de çok iyi oldu. Esnaf arkadaşlar da memnunlar" dedi.

Mersinlilerin pazara ilgisinin iyi olduğuna değinen Arslantaş, “Duyulmaya başlıyor yavaş yavaş. Her geçen gün ziyaretçi tabi ki artıyor" ifadelerini kullandı.

"Çok güzel bir hizmet"

15 yıldır gramofon ve plak koleksiyoneri olan Murat Yılmaz, "Kendi koleksiyonum buradaki ürünlerin hepsi. Müzik gerçekten ruhun gıdası ama taş plak ayrı bir olay. Taş plak dinlemek insanı müziğin en üst seviyesine çıkarıyor diyebilirim. 1,5 aydır buradayız. 15 günde bir stant kuruyoruz. Taş plak bulmak zor olduğu için ilgi biraz az ama inşallah biz bu pazar sayesinde bu ilgiyi arttıracağız. Biz burada hem plakları dinletiyoruz hem de almak isteyene satıyoruz. Bayağı bir gramafon da sattık. İnşallah eskiye dönüş olacak müzikte. Çok güzel bir hizmet. Ben plak koleksiyonumu genelde İstanbul ve Ankara’daki antika pazarlarından temin ediyordum. Orada da bu pazarlar kuruluyor. Mersin’de de olmasını istiyorduk. Hem tanıtım hem müziğe karşı duyarlılık için Belediyemize tekrar teşekkür ediyoruz. Katılım da güzel oluyor" şeklinde konuştu.

Antika pazarına düzenli olarak gelenlerin olduğunu aktaran Abdullah Kendir, "Bizim yıllardan beri biriktirdiğimiz ürünler. Antika yeri açıldığında ilk müracaat edenlerden biri bendim. Buraya hakikaten düzenli insanlar geliyor ve burada güzel satışlar oluyor. Çok meraklılar, ailece geliyorlar, antika pazarını geziyorlar" diye konuştu.