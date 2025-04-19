Mersin İl Sağlık Müdürlüğünün ev sahipliğinde, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 14-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenen, ’İlk yardım eğitici eğitmenliği eğitimi’ tamamlandı.

Ülke genelinde acil sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmayı hedefleyen eğitim programı, alanında uzman isimleri Mersin’de bir araya getirdi. 5 gün süren yoğun ve kapsamlı eğitim boyunca katılımcılar, eğitim teknikleri ve iletişim becerileri konularında derinlemesine bilgi ve deneyim kazandılar. Teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaların da ağırlıkta olduğu eğitim, katılımcıların daha donanımlı bir şekilde görev almalarına katkı sağlayacak eğitmenler yetiştirmeyi amaçladı.

Eğitimin sonunda düzenlenen kapanış törenine Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Abdullah Tosun ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatih Öz ile eğitmenler katılım gösterdi.

Törende konuşan İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, eğitimin hayati önem taşıyan acil sağlık hizmetleri alanındaki katkısına vurgu yaparak, "Bu alanda görev yapacak eğitmenlerin nitelikli olması, toplum sağlığı açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu eğitimle, Mersin’deki acil sağlık hizmetlerinin daha da güçleneceğine inanıyorum. Katılımcılarımızın özverili çalışmaları ve edindikleri bilgilerle, ilimizde acil durumlara müdahale kapasitemiz artacaktır" dedi.

Eğitimin başarılı bir şekilde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, Ekici’ye katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Eğitim programına katılan tüm eğitmenlere teşekkür belgesi takdim edilirken, gelecekte de benzer eğitimlerin düzenlenerek acil sağlık hizmetleri alanındaki uzmanlaşmanın destekleneceği belirtildi.