Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekiplerince, merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi Akdeniz Caddesinde asfalt serimi ve kaldırım çalışması yapıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adanalıoğlu Mahallesi Gençlik Caddesinde 1,70 kilometre, Adanalıoğlu Mahallesi Şıh Mahmut Caddesinde 600 metre, Atatürk Caddesinde ise 1,70 kilometre olmak üzere toplam 4 kilometre uzunluğundaki yolda çalışmalar tamamlandı. Adanalıoğlu Limonlu Mahalle Muhtarı İsa Sakar, Akdeniz Caddesinin bölge için önemini anlatarak çalışmayı değerlendirdi. Sakar, “Çok güzel bir yolumuz oldu. Adanalıoğlu, Türkiye’nin ekonomisine çok katkısı olan bir yerdir. Burası tarım bölgesi, aynı zamanda turizm de var. Çok güzel bir yol çalışması oldu. Bizim buraya devamlı başka yerlerden tüccarlar gelir. Nektarin, muz olayımız da var. Biberin de kalbi burada atıyor. Tabi şu an bizim bölgemize giren arkadaşlar şunu söylüyorlar; ‘harika bir yol oldu’. Teşekkür ediyorlar. Adanalıoğlu’na yakışır bir yol oldu. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Akdeniz Mahalle Muhtarı Cengiz Demir, çalışmaların kendilerini memnun ettiğini belirterek, “Son 20 yıldır hiç görmediğimiz en güzel yollardan biri. İnşallah hizmetlerin devamı da gelir. Gerçekten bizim yolumuz şu an çok iyi. Bir de bizim burası tarım bölgesi olduğu için ve denize yakın olduğumuzdan dolayı çok işlek bir yolumuz var” dedi.

Adanalıoğlu Mahalle Muhtarı Kazım Can da söz konusu çalışmanın benzerinin bugüne kadar yapılmadığını ifade ederek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Can, “Yolumuz çok güzel oldu. Bugüne kadar böyle bir çalışma olmadı ve çok güzel oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Herkesi ilgilendiren bir yol, çok güzel bir çalışma oldu, herkes de memnun” ifadelerini kullandı.