Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin geleneksel yaz sinema etkinliği, seyirciden gördüğü yoğun ilgiyle gişe rekorları kıran ’Bergen’ filmi ile devam ediyor.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin geleneksel yaz sinema etkinliği, seyirciden gördüğü yoğun ilgiyle gişe rekorları kıran ’Bergen’ filmi ile devam ediyor.

Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün geleneksel hale getirdiği açık hava sinema gösterimi sürüyor. Bu yaz ilk gösterim, Türkiye’de gişe rekorları kıran, ülke dışında da ciddi bir gişe başarısı elde eden, asıl adı Belgin Sarılmışer olan Bergen’in hayatını konu edinen film ile başlıyor.

Gösterim, 13 Ağustos Cumartesi günü

Arabeskin kraliçesi olarak nitelenen Bergen’in hayatını anlatan filmin ücretsiz gösterimi, Mersin Millet Bahçesi sahil etabında (eski lunapark), 13 Ağustos Cumartesi günü, saat 20.00’de gerçekleşecek.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yaptığı açıklamada, açık hava film kültürünü yeniden canlandırdıklarını belirtti, vatandaşları filmi izlemeye davet etti. “Akdenizlilerin özlemini duyduğu kültürel etkinliklerimize yeniden başlıyoruz” diyen Gültak; “Akdeniz yaz akşamlarında, nostaljik bir geleneği yaşatmak ve keyifli anılar biriktirmek için etkinlikler zincirine devam edeceğiz. Akdeniz’de artık yaz akşamları, huzur, mutluluk ve keyifle geçiyor. Yeşilçam filmlerinin nostaljisi ve sıcaklığını hatırlatan açık hava sinema gösterimlerine her yaştan vatandaşımızın ilgi göstereceğine inanıyorum” dedi.

Bergen filmi hakkında

Arabeskin unutulmayan kadın seslerinden biri olan Bergen’in hayatını anlatan filmde, Bergen olarak bilinen Belgin Sarılmışer’in, Ankara’dan Adana’ya, oradan da yaşadığı aşkın ardından ebediyete uzanan hayatını anlatıyor. Eşi tarafından uğradığı saldırı sonucu henüz 30 yaşındayken yaşamını yitiren Bergen’in hayatını konu alan, başrollerinde Farah Zeynep Abdullah ve Erdal Beşikçioğlu’nun yer aldığı film, Türkiye’de kırdığı rekorların ardından ülke dışında da gişe başarısı elde etti.