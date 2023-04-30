Mersin’in Mut ilçesinde seradan sonra açık alanda da erik hasadı başladı.

Mut’ta örtü altında bin 500 liraya alıcı bulan erik, açık alandaki bahçelerde kilosu 40 liraya toplanmaya başladı. Çiftçilerin bahçelerinde toplanan erikler, elek makine yardımıyla boylarına göre sandıklara yerleştiriliyor. Erik, elek durumuna göre 15, 20, 25, 35 ve 40 liradan alıcı buluyor.

Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, “Mut eriğinin yurt içine, Rusya, Dubai, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine satışı yapılmakta. Örtü altında serada hasadı yapılan eriğin ilk turfandası bin 500 liradan alıcı buldu. Tadı, rengi ve iriliği ile açık alanda da hasadı başlanan erik eleklerden geçiyor. Elek numarasına göre 15, 20, 25, 35 ve 40 liraya alıcı buluyor. İlçemizde 15 bin 200 dekar alanda 2023 yılında tahmini rekoltenin 24 bin tonu aşmasını bekliyoruz” dedi.

Eriklerin hem iç piyasada hem de ihracatta ilgi gördüğünü ifade eden Şeker, "Bugün itibarıyla seraların ardından açık alanda da erik hasadına başladık. Burası Türkiye’nin açık alanda eriğin ilk çıkarıldığı yer. Ürünlerin bir kısmını yurt içine, bir kısmını da Rusya, Dubai, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracata gönderiyoruz. Bu yıl özellikle Orta Doğu ülkelerinden çok fazla talep var" dedi.

Erik fiyatlarından memnun olan üreticiler, "2023 yılı bereketli ve kazançlı bir yıl oldu. Ürettiğimiz erik para kazandırıyor, özellikle fiyatlardan çok memnunuz. Bu yıl emeğimizin karşılığını fazlasıyla almaya başladık" dediler.