Mersin’in Silifke ilçesinde doğada yiyecek bulamayan domuzlar, vatandaşların bahçelerine girerek ekili alanlara zarar verdi.

Mersin’in Silifke ilçesinde doğada yiyecek bulamayan domuzlar, vatandaşların bahçelerine girerek ekili alanlara zarar verdi.

Taşucu Mahallesi’nde doğada yiyecek bulamayan domuz sürüsü ilçe merkezine indi. Sürü halinde gezerken görülen domuzlar bahçelerde bazı ağaç köklerine zarar verdi. Yiyecek bulamadıkları için ekili alanlara giren domuzlar, bir süre gezdikten sonra yeniden doğal ortamına kaçtı. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla domuzları kaydetti.

Bahattin Özçelik, gece domuz sürüsünün görüldüğünü belirterek, “Geç saatlerde sürü halinde dolaşan domuzlar dağdan şehre indi. Yiyecek bulmak için sürü halinde gezen domuzlar, çevredeki vatandaşları tedirgin ediyor. Bu konuda yetkililerin önlem alması gerekiyor” dedi.

Hasan Hüseyin Ayaz ise, “Domuzlar sürü halinde bahçeme geldiler. Karşı karşıya kaldığımda bir taş attım, korkup eve girdim. Bahçemize gelip yeşilliğimizi yiyip gidiyorlar. Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” diye konuştu.

Görüntülerde sırayla caddeden karşıya geçen domuzlar daha sonra gözden kayboldu.