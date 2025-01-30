Mersin’de, Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) finansman desteği ve İlbank koordinesiyle, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından Akdeniz ilçesinde yapılacak ’Anadolu (Homurlu), Kazanlı, Toroslar Mahalleleri Kanalizasyon Projesi’nin temeli törenle atıldı. Avrupa Birliği’nin (AB) 365 milyon 558 bin 269 TL hibe sağlandığı projenin temel atma törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bu projeleri tamamlandıktan sonra Akdeniz’e bir damla kirli su akmayacak" dedi.

Anadolu Mahallesi Futbol Sahası’nda gerçekleştirilen törende konuşan Seçer, bölgenin en önemli ihtiyaçlarından birisinin altyapı olduğuna dikkat çekti. Sabır ve azimle proje çalışmalarını bitirdiklerini ve finansmanın sağladıklarını ifade eden Seçer, göreve geldiği ilk günden itibaren Anamur’dan Tarsus’a kadar kentin her yanındaki eksikleri tespit ederek hizmet verdiklerini söyledi. Göreve geldiği 2019 yılından itibaren altyapı yatırımlarına ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Seçer, "Temelini 2 ay önce attığımız Mezitli İçme Suyu Şebeke Değişim Projesi yaklaşık olarak 32 milyon 222 bin Euro’luk bir proje. Bugün temelini atacağımız projenin maliyeti ise 9 milyon 832 bin Euro. Erdemlililer müjdeyi benden alsınlar; ’Tömük, Arpaçbahşiş Mahallesi Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi Projesi’nin temelini de yakında atacağız. Onun da toplam maliyeti 23 milyon 768 bin Euro. Toplam 65 milyon 823 bin Euro. Bu üç projenin bedeli olan yaklaşık 2,5 milyar TL’yi biz AFD’den sağladık" diye konuştu.

Proje 2026 yılı içerisinde tamamlanacak

Temeli atılan projenin maliyetinin tamamının hibe ile karşılanacağına dikkat çeken Seçer, Mezitli’de yapılan projenin tamamının da FRIT II kapsamında Türkiye’deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı Fonu’ndan hibe olacak şekilde finanse edildiğini belirtti. Erdemli’de temeli atılacak olan projenin ise geri ödemeli olacağını ifade eden Seçer, projeye destek veren herkese teşekkür etti. Seçer, Anadolu (Homurlu), Kazanlı, Toroslar Mahalleleri Kanalizasyon Projesi’nin 2026 yılı içerisinde tamamlanacağını da kaydetti.

"Mersin’in her noktası şantiye alanına dönüştü"

Mersin genelinde devam eden altyapı projelerini ve yeni yatırımları anlatan Seçer, kent genelinde şantiyelerin sayısının arttığını vurguladı. Anamur’dan Tarsus’a toplam 4 milyar 600 milyon lira değerinde yatırım gerçekleştirildiğini ifade eden Seçer, "Bugün atacağımız temel ile beraber 19. şantiyemiz olacak. Mersin’in her noktası şantiye alanına dönüştü" dedi.

Mersin’de önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler için 2 milyar 400 milyon liralık ek finansman arayışında olduklarını belirten Seçer, AFD, AB ve İller Bankası’ndan destek beklediklerini dile getirerek, özellikle Çamlıyayla Sebil Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi, Erdemli Limonlu Kanalizasyon Şebekesi, Gülnar Kanalizasyon ve Atık Su Arıtma Tesisi gibi projelerin önemine dikkat çekti.

"Gülnarlılara Ilısu’dan içme suyunu akıtacağız"

Gülnar’a içme suyu sağlayacak Ilısu Barajı Projesi’nin tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Seçer, haziran ayında Gülnarlılara temiz içme suyu verileceğini de müjdeleyerek, "180 milyon TL kaynak sağladığımız, Ilısu Barajı Gülnar İçme Suyu İsale Hattı çalışmalarını bitiriyoruz. Haziran ayında Ilısu’dan içme suyunu akıtacağız. ’Gülnarlılar Ilısu’nun berrak, tertemiz suyunu içecek’ diyerek müjdesini vermiştim. Buradan sözümü yineliyorum; haziran ayı içerisinde Gülnarlılara Ilısu’dan içme suyunu akıtacağız" diye konuştu. Seçer, Gülnar için hayata geçirilecek olan ve maliyetinin yaklaşık 500 milyon lira olduğu kanalizasyon şebekesi ve atık su arıtma tesisi projesinin de hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Aydıncık ve Anamur’daki projeler

Ayrıca Aydıncık Atık Su Arıtma Tesisi ve Anamur Otluca İçme Suyu Projesi gibi toplam 675 milyon liralık yatırımlardan da bahseden Seçer, "Aydıncık’ta şu anda kanalizasyon sistemi var. Önce derin deniz deşarjı yapalım dedik, sonra Atıksu Arıtma Tesisi yapmayı tercih ettik. Aydıncıklılar için bu maliyete katlandık. Bu da 230 milyon liralık bir maliyet. ‘Denizlerimizi kirletemeyiz, parayı harcarız. Çünkü çevre dostu yatırımları önemsiyoruz’ dedik ve Atık Su Arıtma Tesisi projemizi gerçekleştirdik" dedi. Anamur için gerçekleştirmek istedikleri projelerin yatırım programında olduğunu ve iz bedeli olarak 40 milyon lira konulduğunu belirten Seçer, "Anamur turistik bir yer ve su sıkıntısı yaşıyor. Bu projenin maliyeti de bize 675 milyon lira. Toplamda 2 milyar 400 milyon liralık finansman arayışı içerisinde olduğumuz bu projelere finansman bulduğumuz takdirde hızla inşaatlarına başlayacağız" diye konuştu.

"Mersin’in altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözülecek"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı kapsamında 84 milyon Euro’luk yeni bir finansman kaynağı oluşturduklarını açıklayan Seçer, Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve IFC’den alınan kredilerle toplam 3 milyar 132 milyon liralık projeyi hayata geçireceklerini kaydetti. Seçer, "Bugünkü projelerin toplantısını tam 6 yıl önce başlattık ve 6 yıldır emek ediyoruz. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı açıklandı. Orada 84 milyon Euro’luk yeni bir finansman kaynağı da oluşturduk. Bütün bunlar 6 yıllık çalışma sonucu oldu. Burada 3 milyar 132 milyon TL kredisi bulunmuş, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’na alınmış, şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde, imzada da bir problem olmayacak" dedi.

Seçer, söz konusu projelerin tamamlanmasıyla Mersin’in altyapı sorunlarının büyük ölçüde çözüleceğini ifade ederek, "Günümüzün en büyük sorunu çevre sorunu. Bu projeleri tamamladıktan sonra artık Akdeniz’e bir damla kirli su akmayacak. Çalışmalarımızı bitirdiğimiz zaman Mersin’in uzun yıllar boyunca altyapı sorunu ortadan kalkacak" diye konuştu.

Ruply: "Kirli suyun denizlere ve nehirlere karışmaması adına çok önemli bir proje"

AB Türkiye Delegasyonu Altyapılar Program Yöneticisi Vidmantas Ruply de projenin toplamda 300 milyon liralık bir yatırım değerine sahip olduğunu vurgulayarak, "Atık suların denetimi için, kirli suyun denizlere ve nehirlere karışmaması adına çok önemli bir proje. AB’deki vergi mükellefleri MESKİ’nin ve Mersin’de olacak tüm projelerin destekleyicisi olmanın öneminin farkındalar" dedi.

Valleur: "Türkiye’nin kentlerini desteklemeye kararlıyız"

AFD Paris Su ve Kanalizasyon Departmanı Başkan Yardımcısı Sebastien Valleur ise AFD’nin Türkiye’deki belediyeleri desteklemeye yönelik çalışmalarını anlatarak, "Bu projede MESKİ ve AFD çok iyi bir iş birliği yürütüyorlar. AFD bu projelerle, Türkiye’deki belediyelerin sürdürülebilir ve güvenilir hizmetler sunmasını desteklemeyi amaçlıyor. MESKİ ile başarılı bir iş birliği yürütüyoruz. Proje kapsamında 52 kilometrelik kanalizasyon şebekesi ve 3 binden fazla bağlantı inşa edilecek, AFD, sürdürülebilir kalkınma yatırımları alanında 20 yılı aşkın bir süredir belediyeleri desteklemektedir. AFD olarak, gelecek nesillerin ve gezegenin refahı için, Türkiye’nin kentleri ve kent sakinlerini desteklemeye kararlıyız. Ve burayı iklim değişikliğine karşı da dirençli hale getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Homurlu Mahalle Muhtarı Yıldıray Kınalı’nın yaptığı konuşmanın ardından Başkan Seçer ve protokol üyeleri tarafından projenin temeli atıldı.