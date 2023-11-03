Mersin Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, 2019 yılından bu yana kentin bir ucundan bir ucuna, daha yeşil bir Mersin misyonuyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sürdürülebilir ve çevre dostu bir kent oluşturmayı hedefleyerek kent ekolojisine katkı sağlamayı amaçlayan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus ve merkez ilçelerde sorumluluk alanındaki park ve yeşil alanlarda 121 bin metrekare yeşil alana otomatik sulama sistemi kurarak, kenti yeşilin her tonuyla buluşturmaya devam ediyor.



“Mersin’in doğal bitki örtüsüne uygun türlere özen gösterdik”

‘Peyzaj Master Planı’ doğrultusunda Mersin genelinde ‘Stratejik Eylem Planı’ hazırlandığını ve iklim değişiklikleriyle ilgili yapılabilecek eylemlerin belirlendiğini aktaran Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığında görev yapan peyzaj mimarı Nurseren Taş, bitkilendirme çalışması yaparken az su isteyen, tacı geniş gölge sağlayan ve Mersin’in doğal bitki örtüsüne uygun veya iyi adapte olmuş türlerin kullanılmasına özen gösterdiklerini ifade etti.

Bununla birlikte 2019 yılından bu yana park, yeşil alanlar, cadde ve bulvar refüjlerinde, kavşak ve kaldırımlarda toplam 9 milyon 41 bin adet ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü, çok yıllık otsu ve mevsimlik bitki dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Taş, yeşil alanlarda vahşi sulama uygulamasını kaldırıp, yerine otomatik sulama sistemine geçtiklerini söyleyerek, “121 bin metrekare yeşil alana otomatik sulama sistemi kuruldu. Tarsus ve merkez ilçelerde toplam 22 adet dikey sondaj çalışması yapılmış olup, 79 kilometre cadde ve bulvar refüjlerinde otomatik sulama sistemi kurularak tamamlandıkça aktif hale getirilerek sulama yapılıyor” dedi.



“Mersin genelinde çalışmalarımıza devam ediyoruz”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Darısekisi Örnek Köy Projesinin köy alanı ve peyzaj düzenlemesinin, Silifke Gazi Çiftliğinin ise peyzaj düzenlemelerinin ve otomatik sulama sistemi kurulumunun gerçekleştiğini dile getiren Taş, aynı zamanda ‘Uluslararası Expo 2021 Hatay Etkinliği’ çerçevesinde ‘Medeniyetler Bahçesi’ temalı Antakya iller bahçesinde ‘Mersin Bahçesi’nin oluşturulduğunu ve Mersin’in tarihi, kültürel ve bitkisel özelliklerinin tanıtıldığını aktardı.

2019 yılından bu yana mevcut park ve yeşil alanlarda iyileştirmeler yapıldığını söyleyen Taş, “Mersin genelinde cadde ve bulvar refüjlerinde bordür değişimi, otomatik sulama sistemi kurulumu, toprak iyileştirme ve bitkisel peyzaj düzenlemeleri çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu. Revize edilen alanlarla ilgili bilgi aktaran Taş; Kültür Parkta altı boşalan iskelelerin alt yapılarının, korkuluklarının ve zemin döşemelerinin yenilendiğini, Tarsus Yarenlik Alanında aydınlatma ve zemin döşemeleriyle birlikte kent mobilyalarının değiştirildiğini ve ağaçlandırma çalışmalarının yapıldığını ifade etti.



“Çalışmalarımız Tarsus’ta da devam ediyor”

Tarsus ilçesinde çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Taş, Tarsus Atatürk Gençlik Parkında otomatik sulama sistemi ve yürüyüş yollarının yenilendiğini, çocuk oyun grupları ve spor alanlarıyla birlikte parkın içerisine personel yeri ve büfe yapıldığını kaydederek, Atatürk Parkının daha işlevsel hale getirildiğini belirtti. Tarsus Mavi Bulvarda peyzaj düzenlemeleri yaparak, koşu yolunu iyileştirdiklerini söyleyen Taş, “Tarsus Kasım Gülek Bulvarında da bitkisel peyzaj çalışmaları ve toprak iyileştirmesi yaptık” ifadelerini kullandı. Vatandaşların hobi amaçlı sebze ve meyvelerini yetiştirebileceği Hobi Parkı oluşturduklarını da dile getiren Taş, “16 bin 600 metrekare alan üzerinde kurduğumuz parkımız, 45 metrekarelik bahçe alanı ve 6 metrekarelik kulübelerimizle, toplam 190 adet parsel ve kulübeden oluşuyor” şeklinde konuştu.



“Mersin’in hep güzel kalması için çalışmalarımız devam edecek”

Büyükşehir Belediyesinin her yaş grubundan insanı düşündüğünü ve Mersin genelinde çocuklar için mahalle, köy ve ilkokullarda standart oyun grupları kurduklarını da kaydeden Taş, “2019’dan bu yana 173 adet çocuk oyun grubu kuruldu. Kurmaya da devam edeceğiz” dedi.