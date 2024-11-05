Mersin'de 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına ücretsiz HPV aşışı uygulanacak
Mersin'de 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına ücretsiz HPV aşışı uygulanacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi, belediyenin sosyal desteklerinden faydalanan ailelerin 9-14 yaş aralığındaki kız çocuklarına, talep edilmesi durumunda, ücretsiz olarak HPV aşı uygulaması yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, halk sağlığı açısından önemli bir projeyi daha hayata geçirdiklerini belirterek, "Rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden olan HP