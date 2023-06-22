Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ‘80’ler Buluşması’ ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ‘Yaza Merhaba Partisi’ kapsamında, yaş almış vatandaşlarla bir araya geldi.

Yaklaşık 300 yaş almış kadının katıldığı etkinlikte; Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Yaşlı Destek Birimi ile Evde Sağlık ve Bakım Hizmetlerinden faydalanan yaş almış vatandaşlar da yer aldı ve gün boyunca gönüllerince eğlendi.

Etkinlik kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın haşere ile mücadele kapsamında üretilen aromatik bitkilerin tanıtımı ve dağıtımı da yapıldı. Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer de aromatik bitkileri vatandaşlara dağıttı.

Etkinlikte, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın kurduğu stantta da yaş almış yurttaşlara şeker ve tansiyon ölçümleri yapıldı. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenme fırsatı bulan yaş almışlar, Büyükşehir sayesinde dolu dolu bir gün geçirdi, şarkılar söyleyip, danslar etti.

Konuşmasına “Sizleri seviyoruz, değerli buluyoruz” diyerek başlayan Başkan Vahap Seçer, etkinliğe katılmaktan dolayı eşi Meral Seçer ile kendisinin mutluluk duyduklarını söyledi. Seçer, “Hep güzellik, mutluluk içerisinde olalım. Hayatımızdan sevgisizliği, kötülüğü hep uzaklaştıralım. İnsanları sevelim sayalım. Nefret, ayrımcılık, kötülük, düşmanlık olmasın. 85 milyon kardeş gibi yaşayalım. Bu ülkede ve Mersin’imizde neyimiz eksik? Denizimiz, dağımız, havamız, ovamız, insanlarımız güzel. Mersin’in insanları çok güzel. Mersin Türkiye’nin bir özeti. Mersin dediğin zaman Hatay da var, Trabzon, Ankara'da var, İzmir, Diyarbakır, Van, Erzurum da var. Türkiye'nin her yeri burada. Bu güzel ülkemizin her noktasından vatandaşımız buraya gelmiş, gayet güzel ve mutluluk içerisinde yaşıyor” dedi.

Mersin’in nüfusunun, Türkiye'nin her yerinden gelen insanlar sayesinde hızla arttığını hatırlatan Başkan Seçer, “İnsanlar buraya daha iyi eğitim, daha fazla ekmek, daha fazla kazanç elde etmek için gelmiş. Mersin de bereketli bir yer. Ben de bu kentin, sizlerin Belediye Başkanı olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Mersin halkının çok farklı dolduğunu ve bu farkı 6 Şubat’ta yaşanan deprem sonrasında uzattığı yardım eli ile bir kez daha gösterdiğini sözlerine ekleyen Seçer, “Depremde 11 ilde acılar yaşadık ama 11 ilin yaşadığı acıların bütününü biz Mersin’de yaşadık. Çünkü herkes buraya geldi. O kardeşlerimizi aldık bağrımıza bastık. Mersin halkı evine aldı bu insanları, onlara sofra açtı. Onlara şefkat elini, sevgi elini uzattı. Mersin halkı böyle. Onun için çok seviyorum Mersin’i” ifadelerini kullandı.

Mersin’de yaşayan her yurttaşa eşit hizmet verebilmek adına çalıştıklarını söyleyen Başkan Seçer, “Belediye herkese bakacak. Devlet ve kurumları, Belediyesi görevini yapacak. Bu lütuf değil, benim param değil, hiçbir bakanın parası değil; sizlerin parası. Biz sizi kimseye muhtaç etmemek için çalışmak zorundayız. Bu bizim görevimiz ve görevimizi de layıkıyla yaparız, hiç endişeniz olmasın. Ben sizin başkanınız olduğum sürece sizi hiç kimseye muhtaç etmeyiz. Biz büyüklerimizi, vatandaşımızı kendi öz annemiz, öz babamız, öz akrabamız gibi koruruz, benimseriz” dedi.

Kadın ve Aile Hizmetleri, Sağlık İşleri, Sosyal Hizmetler gibi birçok dairenin sosyal hizmet öncelikli çalıştığını ifade eden Başkan Seçer, “Üç dairemiz tamamen kadına, çocuğa, hastaya, yaşlıya, gence, eğitime, sağlığa hizmet ediyor. Sizlere hizmet ediyor. Kimsesi kalmamış amcamızı, büyükbabamızı, büyükannemizi arıyorlar. 700 vatandaşı her gün arayarak, bir şeye ihtiyacı var mı, sağlığı yerinde mi diye soruyorlar” diye konuştu.

İlgilenecek kimsesi olmayan yaş almış vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği evde sağlık, bakım, temizlik ve yemek hizmetlerini anlatan Başkan Seçer, “Bu hizmetler çok önemli. Hastası olan vatandaş daha iyi bilir. Biz varız rahat olun. Her zaman yanınızdayız. Bizim vatandaşımız aç, açık kalamaz” dedi. Seçer, merkezde bulunan ve hasta yakınlarını ağırlayan Refakatçi Evi hizmetini de anlatarak, ihtiyacı olan vatandaşların Alo 185’i arayarak hizmetten faydalanabileceğini kaydetti. Başkan Seçer, “Bu, yaptığım yoldan daha önemli. Bir insan acı çekiyorsa, bir yeri ağrıyorsa, aç ise yaptığım yolun hiçbir kıymeti yok. Bunlara önem veriyoruz” ifadelerine yer verdi.

Belirli aralıklarla kurulan Üretici Kadın Pazarlarına vatandaşların gitmesini öneren Başkan Seçer, “Çok keyifli, ben bazen gidiyorum. Üreticilerimiz ürünlerini getiriyorlar orada satışa sunuyorlar. Bu çok önemli. Çünkü kadının ekonomik özgürlüğü olursa, eli para tutarsa kendini daha iyi ve daha güvende hisseder” dedi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlara verdiği değeri ve önemi ifade eden Başkan Seçer, “ ‘Kadın okuyacak, kadın doktor, öğretmen, mühendis, sanatçı olacak, yurtdışına gidecek’, dedi Atatürk. Türkiye’nin ilk kadın belediye başkanı Mersin’in. Mersin böyle modern bir kent. İlk kadın belediye başkanı Müfide İlhan. Ben de şimdi rahmetli başkanımızın bıraktığı koltukta oturmaktan ve 3 çeyrek asır önce bir kadının bu memleketi yönetmesinden Mersin adına gurur duyuyorum. Kadınlar her yerde olsun istiyoruz. Kadınlara her alanda imkân açalım” diye konuştu.

Seçer, katılımcılara belediyenin otobüslerinden, yaptıkları yollardan ve çevre temizliğinden memnun olup olmadıklarını sordu. Kentin temizliğini titiz oldukları için kadın personelin yapmasını tercih ettiklerini aktaran Başkan Seçer, “Sabahın 6’sında da gelseniz, gecenin 10’unda da gelseniz parkımız tertemiz. Sokaklarımız tertemiz. Bazen evin penceresinden ya da arabada giderken sokakta görüyorum; kadın personelimiz, benim güzel kardeşim sokağı öyle bir temizliyor ki, zannedersin evini temizliyor. O kadar hassasiyetle temizliyor” ifadelerini kullandı.

Mersin’in temiz olması için kentte yaşayan herkese görev düştüğünün altını çizen Başkan Seçer, “Sokaklarımızı temiz tutalım. Evimizdeki çöpü bir plastik torbaya koyup, çöpe güzelce bırakın. Bu kentin temiz olması için hepimize görev düşüyor. Ben zamanında temizleyeceğim ama siz de mümkünse kirletmemeye itina göstereceksiniz” dedi.

Etkinlik kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ‘Kadın Atölyeleri El Sanatları Sergisi’ de yer alırken, Başkan Seçer ve Meral Seçer, stantları gezdi. Sergide; Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan atölyelerden; Gözne Dokuma Atölyesi, Gazi Çiftliği, Ahşap Atölyesi, Rölyef Atölyesi, Kırkyama Atölyesi, kâğıt ipten aksesuar yapımı atölyesinde üretilen el işlerinin yer aldığı eserler sergilendi.

Seçer ve Meral Seçer konuşmaların ardından yaş almış vatandaşlarla birlikte yemek yedi. Başkan Seçer’e sürpriz pasta kesimi de yapılırken, Başkan Seçer ve Meral Seçer pastayı doğum günleri olan 107 yaşındaki Zeliha Körkün ve 106 yaşındaki Elif Duman ile birlikte kesti. Başkan Seçer ve Meral Seçer, 2 yaş almış kadına madalya hediye etti.

Etkinlik kapsamında yaş almışlar taş ve ahşap boyama, mandala resim boyama, jenga, bileklik atölyesi ve sağlık için egzersiz yaptı.

Seçer ve eşi Meral Seçer ‘Kadın Atölyeleri El Sanatları Sergisi’ni de gezdi, eserler hakkında bilgi alarak kadınlarla da sohbet etti. Etkinlik toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, kadınların güçlenmesinin üretmekten geçtiğini belirten Seçer, “Bu tür kurslar usta öğreticiler tarafından kadınlarımıza öğretildiğinde kadınlarımız hem yeni bir iş imkanı bulabiliyorlar hem sosyalleşiyorlar hem de kendilerini daha iyi hissediyorlar. Çünkü üretim yapıyorlar. Kadınların güçlenmesi için üretmeleri gerektiğine inanıyorum ve bunun da çalışmaktan geçeceğine sonsuz inancım var” diye konuştu.

Etkinlikte, 107. yaş gününü kutlayan Zeliha Körkün, Seçer ve eşi Meral Seçer’le birlikte pasta kesmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, “Etkinlik çok güzeldi. Bizi getirdiler, her yeri gösterip gezdirdiler. Boyama yaptım, dans ettim. Bitki de aldım. Çok mutluyum, çok güzel geçti. Başkanımdan, yanıma gelen herkesten çok memnunum. Onlar benim başımın tacı gönlümün ilacı” dedi.

Yaş almışlardan Fatma Tapan ise, “Çocuklarım yurtdışında, bakamıyorlar bana. Ben de Almanya’daydım 1982’de buraya geldim. Çocuklarım orada kaldı. Ben de yalnız kaldım. Başkanıma başvurdum. Yemeği de verdiler, temizliğime de geldiler. Hastalığım çıkınca evime hasta bakıcılar geldi” dedi. Etkinliği çok beğendiğini, belirten Tapan, “Bizleri böyle topladılar, unutulmaz bir şeydi. Benim için çok değişiklik oldu. Evde 40 senedir dört duvarın arasında yalnızım. Gelip gidenim de yok, fazla tanıdığım da yok” diye konuştu. Başkan Seçer’in daha önce kendisine çiçek yolladığını da sözlerine ekleyen Tapan, “Başkanım çiçek yolladı. Çok güzeldi, bembeyazdı. Sanki dünyaları bana verdi. Bana babamdan, evladımdan daha çok iyilik yaptı. Hiç unutamam. ‘Allah yardımcın olsun, Hızır yoldaşın olsun, işin daima rast gitsin.’ diye yazdım yolladım başkanıma. Başkanım bana öyle bir hayat verdi ki. Papatya çiçeklerini gönderdi. Benim bu dünyada hiçbir şeyim yok. O çiçeği gönderince dünyalar benim oldu” ifadelerine yer verdi.Etkinliğe annesi ile birlikte katılan Aslıhan Saray ise, etkinliği duyunca katılmak istediğini vurgulayarak, “Bu yaştaki insanlara böyle bir hizmet vermesi gerçekten müthiş bir şey. İlk kez böyle bir etkinliğe katıldık. Annem 78 yaşında. 50 yıldır burada ama ilk kez böyle bir etkinliğe katıldı” diye konuştu. Başkan Seçer’in öncülüğünde Büyükşehir’in yaptığı hizmetleri çok güzel bulduğunu söyleyen Saray, “Belediye başkanının burada yatığı hizmetler çok güzel. Mersin’de ilk kez bu kadar mutlu oldum. Çevre, düzenleme, yol olsun. Önceden yürüyüş yolu yoktu. Şimdiye kadar gelen belediye başkanlarının hiçbiri bu kadar özenli ve düzenli çalışmamıştı. Belediye başkanımızın, insanlara yaklaşımı çok güzel. Onla tanışma fırsatı buldum, gerçekten muhteşem bir insan” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan Yasemin Yıldırım da, “Etkinlik çok güzeldi, çok beğendim. Başkanımızın etkinliklerinden de çok memnunuz. Hepsi çok güzeldi” dedi. Gönülden dua eden yaş almışlardan Ayşe Yıldız, “Yemeğimizi, çayımızı verdiler. Aromatik bitki aldık. Beni buraya getirdiler. Dünya benim oldu, evde bunalıyorum” dedi.

66 yaşındaki Burhan İşbilir de etkinliği değerlendirerek, “Gayet memnunuz. Hiç böyle bir şey beklemiyorduk ama bayağı güzel şeyler yapıldı. Etkinlikten, oynama kısımlarından, yemek kısmından herkes memnun oldu. Bundan sonra da olmasını bekliyoruz. Başkanımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.