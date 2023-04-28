Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik başlattığı araştırmalarda, Yenişehir ilçesinde 2 şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Tespit edilen şüphelileri takibe alan jandarma ekipleri, düzenlediği operasyon ile söz konusu şüphelileri suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işyerinde yapılan aramada, 8 bin 340 adet extacy uyuşturucu hap ile 1 adet tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi.