Mersin’de, Yenişehir Belediyesinin de desteğiyle düzenlenen ’7. Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı’ açıldı. Karavan ve tiny house tutkunlarını bir araya getiren fuar, 27 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.

Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi, bölgenin en önemli fuarlarına ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Geçen hafta 9. CNR Mersin Kitap Fuarı ile çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan merkez, şimdi de karavan ve tiny house tutkunlarını bir araya getiriyor. Yenişehir Belediyesinin destekleriyle CNR Holding tarafından düzenlenen 7. Kamp Karavan ve Tiny House Fuarı’nın açılışı yapıldı.

"Karavan yaşam alanlarını oluşturmamız lazım"

Açılışa katılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, son zamanlarda alternatif yaşam alanlarına ilginin arttığını belirtti. Mersin’in doğası, denizi ve dağlarıyla dünyanın en güzel yaşam alanlarından biri olduğunu ifade eden Özdemir, "Tabi yaşanan büyük felaketler hayata bakışımızı değiştiriyor. Geçtiğimiz yıllarda pandemi ve deprem felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Depremle birlikte insanlar yaşadıkları konutların çok büyük değil, can güvenliğini sağlayan minimalize yapılar olmasına dikkat etmeye başladı. Öte yandan ekonominin de etkisiyle inşaat maliyetleri arttı, kiralar yüksek boyutlara ulaştı. Bu da insanları farklı çözümler bulmaya teşvik etti. Karavan ve tiny house denilen evlere rağbet son zamanlarda oldukça arttı. Buzum de yerel yöneticiler olarak karavan yaşam alanlarını oluşturmamız lazım. Bu alanda alt yapımızı sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.

Açılan fuarın bu anlamda çeşitlilik sunduğunu dile getiren Özdemir, "Kentimizi fuarlarla, festivallerle buluşturmak için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Outdoor ürün ve malzemelerin de sergilendiği fuar, 27 Ekim’e kadar ziyaret edilebilecek.