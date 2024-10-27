Mersin’de piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 640 litre sahte içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesinde bir şahsın sahte içki üretimi yaparak piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. Jandarma ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda düzenlediği operasyonda, 640 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, ele geçirilen malzemelere el konuldu.