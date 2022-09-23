Mersin’de bir araçta yapılan aramada 630 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Mersin’de bir araçta yapılan aramada 630 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Yenice Mahallesine 1 şahsın aracı ile kaçak makaron getirerek piyasaya süreceği bilgisini alan ekipler, şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 şahıs yakalanırken, şüphelinin aracında yapılan aramada 630 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.