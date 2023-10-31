Mersin Limanı’nda muz yüklü konteynerde yapılan aramada ele geçirilen 610 kilogram kokain ile bağlantılı gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından deniz yoluyla Mersin Limanı’na uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan ekipler, 27 Ekim’de Ekvator’dan Panama bandıralı gemiyle Mersin Limanı’na getirilen muz yüklü konteynerlerde uyuşturucu madde olduğunu tespit etti. Gemi üzerinde risk analizi çalışması yapan ekipler, riskli konteynerleri gemiden indirerek ’x-ray’ taramasından geçirdi. Tarama sonrasında muz yüklü konteynerlerden birinde şüpheli yoğunluğa rastlanmasının ardından konteyner arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpeği ’Anka’nın da dahil edildiği aramada, 33 muz kutusu içinde piyasa değeri 533 milyon 750 bin olan 530 paket halinde 610 kilogram kokain ele geçirildi. Operasyonda H.B., N.G. ve S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısları, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.