Mersin’in Tarsus ilçesinde yol kenarında hareketsiz halde bulunan 6 yaşındaki kız çocuğu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kız çocuğunun boğazına jelibon kaçması sonucu öldüğü tahmin ediliyor.

Olay, Bağlar Mahallesi 0432 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 6 yaşındaki Nisa Ceviz, yol kenarında yerde yattığını gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kız çocuğuna kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. Hastaneye kaldırılan küçük kız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bağlar Mahallesi cami imam hatibi İshak Ceviz’in kızı Nisa’nın boğazına jelibonun kaçtığı nefessiz kaldığı iddia edildi. Mersin Adli Tıp Kurumu’na kaldırılan Nisa Ceviz’in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucu belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.