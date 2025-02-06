Mersin’de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminin yıl dönümünde ’sessiz yürüyüş’ düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 2. yıl dönümü dolayısıyla ’sessiz yürüyüş’ düzenlendi. Adnan Menderes Bulvarı 34. Cadde kavşağında toplanan vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve arama kurtarma ekipleri ellerinde meşalelerle sahil boyunca Amfi Tiyatro’ya kadar yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katıldığı yürüyüş, Amfi Tiyatro’da sona erdi. Yürüyüşe katılanlar, Amfi Tiyatro’da depremden etkilenen illerin isimlerin yer ve mumların yakıldığı aldığı alana karanfil bıraktı.

Depremde hayatını kaybedenler için 65 saniye saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Depreme ilişkin video gösteriminin ardından Gürcan Öztürk’ün deprem bölgesinde çektiği fotoğraflardan oluşan slayt gösterisi izlendi. Başkan Seçer, etkinlikte yaptığı konuşmanın ardından yürüyüşe katılan itfaiye ve AKUT ekipleri ile fotoğraf çektirdi.