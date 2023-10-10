Mersin’in Erdemli ilçesinde sürekli kazaların olduğu son olarak iki farklı olayda 6 kişinin öldüğü kavşak bariyerlerle kapatıldı. Çevre sakinleri kavşağın olduğu bölgenin de refüj yapılarak tamamen kapatılmasını istedi.

Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü önünde yer alan 'U' dönüşü yasak olan kavşakta sürekli kazalar meydana gelmesi son 3 ay içinde 6 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle tedbir alındı. Kavşak, ilgili ekipler tarafından demir bariyerlerle kapatıldı. Çevredeki esnaflar, tehlikeli noktanın kapatılmasının biraz geçte olsa iyi olduğunu belirtirken, bölgenin kalıcı olarak refüje çevrilmesi gerektiğini ifade etti.

Yol güzergahında iş yeri bulunan Mustafa Can, "Benim bildiğim burada kazalarda 6 kişi öldü. Daha önce 2 genç motosikletle kaza yaptı, ondan sonrada 4 kişi hayatını kaybetti. Onların öncesinde yaralanmalı kazalar oldu. Genelde kazaya sebebiyet verenler dönüş yaparak ters istikamete gitmeye çalışanlardı. İlerde ışıklar var oradan dönmeyip buradan dönmeye çalışınca kaza oluyor. Burası kapatıldı ama beton bariyerlerle refüj yapılsa iyi olur. Yolu bilenler halen durabiliyor. O yüzden tamamen kapatılması lazım" dedi.



Ölümlü kazalar güvenlik kamerasına yansıdı

Bölgede son kaza geçtiğimiz ayın 16'sında meydana gelmişti. Erdemli istikametine seyir halinde olan 33 RS 61 plakalı çöp kamyonu, sağ şeritte bir süre bekledikten sonra kavşaktan dönüş yapmak için hareket eden 42 AFP 16 plakalı panelvan çarpmıştı. Kazada panelvanda bulunan 4 kişi olay yerinde hayatını kaybetmiş, 1 kişi de yaralanmıştı.

24 Temmuz'da yaşanan kazada ise Mersin istikametine seyir halinde olan 33 AFZ 726 plakalı motosiklet, refüj ve uyarı levhasına çarptı. Kazada motosiklette bulunan Mihraç Enes Direk (22) ile Enes İmir (24) olay yerinde hayatını kaybetti.

Her iki kaza anı da güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Son kazanın görüntülerinde sağ şeritte yol kenarında bekleyen panelvanın bir den hareket etmesiyle, çöp kamyonunun önüne çıkması ve kazanın olma anı yansımıştı. Daha öncede 2 gencin motosikletle gelerek dönüşteki refüj ucuna çarparak direğe vurma anları kameraya yansımıştı.