Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkça mücadele çerçevesinde gerçekleştirdiği operasyon neticesinde 540 litre kaçak içki ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Toroslar ilçesinde kaçak alkollü içki satışı yaptığını tespit edilen 1 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, söz konusu şahıs gözaltına alınırken, yapılan ev aramasında piyasa değeri 80 bin TL olan 540 litre kaçak alkollü içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri tamamlanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.