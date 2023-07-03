Mersin'de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 5 kilo 200 gram skunk esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi belirleyen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonlarla şahısları gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 200 gram skunk esrar, 68 kök kenevir ile 470 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.