Mersin’de uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı, 5 kilo 200 gram skunk esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Akdeniz ve Bozyazı ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheliyi belirleyen ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonlarla şahısları gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 kilo 200 gram skunk esrar, 68 kök kenevir ile 470 gram kubar esrar ele geçirildi.

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Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.