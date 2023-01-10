Mersin polisinin bir yıl içerisinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde yaptığı 5 bin 878 operasyonda 313 kilo esrar, 11 bin 38 kök kenevir, 107 kilo eroin, 55 kilo kokain, 22 bin 446 adet ecstasy, 2 milyon 17 bin 131 adet captagon, 21 kilo metamfetamin, 83 bin 47 adet sentetik ecza hap olmak üzere toplam 1 ton 25 kilogram narkotik madde ele geçirildiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre,Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kente toplu olarak giren uyuşturucu maddelerin şüpheliler ile birlikte yakalanması için teknik, takip ve projeli çalışmalar yürütüldü. Narkotik ekiplerinin bu çerçevede 2022 yılında 5 bin 878 operasyon gerçekleştirdiği 6 bin 808 şüpheli şahsa işlem yaptığı öğrenildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı öne sürülen bin 252 şüpheli şahıstan 502’sinin tutuklandığı bildirildi. Yapılan operasyonların sonucunda ise 313 kilo esrar, 11 bin 38 kök kenevir, 107 kilo eroin, 55 kilo kokain, 22 bin 446 adet ecstasy, 2 milyon 17 bin 131 adet captagon, 21 kilo metamfetamin, 83 bin 47 adet sentetik ecza hap olmak üzere toplam 1 ton 25 kilogram narkotik madde ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca, narkotik suçlarla bağlantılı olarak 1 adet uzun namlulu tüfek, 211 adet tabanca, 2 bin 317 adet tabanca fişeği, 37 adet tüfek, 314 adet tüfek kartuşunun ele geçirildiği ifade edildi.

"Sokak satıcılarına kökünü kurutma operasyonu"

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde, sokaklarda gençleri zehirleyen torbacı tabir edilen zehir tacirlerine yönelik zaman zaman operasyonlar yapıldığı da aktarıldı. Özellikle 4 aylık takip ve tespitlerden sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun da katıldığı uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik ’Kökünü Kurutma Operasyonu’ gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonda ise hedef olan 137 şüpheliden 131’i yakalanarak gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 97’si tutuklandı.

Öte yandan, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan’ın da katılım sağladığı bilgilendirme bilinçlendirme faaliyetlerinin de yürütüldüğü aktarıldı.