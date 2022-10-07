Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ve TÜBİTAK tarafından desteklenen 4. Yenişehir Bilim Şenliği yoğun katılımla Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde başladı.

Çocuklar başta olmak üzere vatandaşların bilime, teknolojiye ve çevreye olan ilgisini arttırmak amacıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yenişehir Bilim Şenliği’nde katılımcılar bilimi yaşayarak öğreniyor. Öğrenciler şenlikte hologram atölyesi, robotik kodlama atölyesi ve mekanik atölyesi başta olmak üzere 38 atölyede birbirinden renkli bilim etkinliklerini deneyimleyebiliyor. 4 Yenişehir Bilim Şenliği’nde kurulan planeteryum (gökevi) ile öğrenciler gökbilimi ile ilgili birçok konuda bilgi sahibi oluyor.

Şenliğin açılışında konuşan ve eğitimin önemine dikkat çeken Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bilim Şenliği bizim için çok kıymetli. Yönetim anlayışımızı 6 temel ilke üzerine kurmuştuk ve bu ilkelerden biri de Eğitim. Eğitimde yerel yönetimler olarak bize de düşen görevler var. Üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz ve Türkiye’de örnek teşkil edecek projeleri de Yenişehir Belediyesi olarak hayata geçirdik. Gelecek yıllarda milli eğitimimizin parçası olacak erken çocukluk eğitimi çalışmalarını hayata geçirdik. Bu eğitimlerin gerçekten olmazsa olmaz olduğunu tüm dünyada da uygulanıp olumlu sonuçlar alındığına dair sonuçları görerek söyleyebiliriz. Yenişehir Belediyesi olarak bir çoban ateşi yakmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

Çocukların uygulamalı olarak birçok bilgiye erişebileceklerini ifade eden Başkan Abdullah Özyiğit, “Hepimiz okullarımızda bir sürü bilgiye ulaşıyor, teorik bilgiyi ediniyoruz. Bu şenlikte uygulamalarını göreceğiz. 3 gün süresince deneyimler elde edeceğiz. Bizim kurtuluşumuzun, muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkışımızın tek yolu bilimdir, fendir. Geleceğin bilim insanları inanıyorum ki bu şenliğe katılan çocuklarımızın içinden çıkacak. Çocuklarımız bu şenlikte keşifler yapacaktır. Şenliğimizde planetaryum da var. Gökbilim olaylarını yakından izleme şansınız da var. Oyun temelli öğrenmeye, bilime ve bilimi sevdirmeyi arttıracak olan bu etkinliğin hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.

Yenişehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Necmeddin Dinç ise Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e eğitime ve hayata geçirmek istedikleri projelere destek verdiği için teşekkür ederek şunları söyledi: “Çocuklarımızda bilim merakını oluşturmak için ‘Oyuna Geldik’ sloganı ile yola çıktık. Eğlenceli deney gösterileri ve çocuklarımızın yaparak, yaşayarak öğrenecekleri atölye çalışmalarının yer aldığı bilim şenliğimizden bu yıl ilk planda 7 bin 500 öğrencimizin faydalanmasını hedefliyoruz.

Bu şenliğin ülkemizin bilimsel kalkınma yolunda önemli bir adım olduğuna inanıyorum.” Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde hazırlanan 38 atölyede toplam 48 adet etkinlik düzenleniyor. 4 Yenişehir Bilim Şenliği hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor olacak.