Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde, 20 Haziran’da start verilen ve 1 Eylül tarihinde sonlandırılması planlanan ücretsiz yüzme kursuna Mersinliler yoğun ilgi gösterdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi bünyesinde, 20 Haziran’da start verilen ve 1 Eylül tarihinde sonlandırılması planlanan ücretsiz yüzme kursuna Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Kurs boyunca 4 bin kursiyer hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu hedefe ilk 1 ayda ulaştı. Büyükşehir Belediyesi, yeni hedefini ise 6 bin kursiyer olarak belirledi.

Büyükşehir Belediyesi Macit Özcan Spor Kompleksi’ndeki açık havuzda verilen kursa, 6 yaş ve üzeri tüm Mersinliler başvuruda bulunabiliyor. Yoğun talep gören kursta 10 yüzme antrenörü, 1 koordinatör ve 2 cankurtaran eşliğinde eğitimler hızla devam ediyor. 10 antrenörle vermeye başladıkları yüzme kursu hizmetine Haziran ayında başladıklarını belirten yüzme antrenörü Özge Turşin, Eylül ayında ulaşmayı hedefledikleri 4 bin sayısına şimdiden ulaşmanın memnuniyetini yaşadıklarını ifade etti. Şu andaki hedeflerinin son 1 ay içerisinde başvuracaklarla birlikte 6 bine çıkmak olduğunu söyleyen Turşin, “7’den 70’e yüzme bilmeyen kalmasın sloganıyla çıktığımız bu yolda, gün geçtikçe sayımızı 2’ye katlıyoruz. Halkın talebini karşılamak için elimizden geleni yapıyoruz. En küçük yaş aralığımız 6, şu zamana kadar kurs hizmeti verdiğimiz en yüksek yaş 76. İnanılmaz derecede mutlu bir şekilde ayrılıyorlar” ifadelerini kullandı.

Yüzme kursunun çocuklar için önemine de değinen Turşin, “Yüzme sporu, çocukların kas gelişimini gerçekten destekliyor. Biz de elimizden geldiğince sporun her noktasında onlara hizmet vermeye çalışıyoruz. Yüzme de, total anlamda bütün kasları çalıştıran tek branş zaten. O yüzden çocuklarda kas gelişimini çok etkiliyor” diye konuştu.

Yüzme öğrenmek isteyen tüm Mersinlileri, Büyükşehir Belediyesinin yüzme kursuna davet eden Turşin, “Gerçekten yüzmeyi kaliteli bir şekilde öğrenmek istiyorlarsa, Mersin standardındaki en hijyenik havuz olduğumuzu iddia ediyoruz. Herkesi bekliyoruz” dedi.

Kursa 25 Temmuz’da başladığını belirten Ayşe Sude Uncu, “Hiç istemediğim halde babamın zoruyla geldim ama çok eğlendim. Yüzmeyi hiç bilmiyordum. Şimdi suyun üstünde durabiliyor ve kulaç atabiliyorum. Öğrendikçe denizde de aynısını yapabileceğimi düşündüğüm için, buraya katıldım. Hocamız da zaten çok ilgili ve bize sürekli destek oluyor” dedi.