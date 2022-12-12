Alkollere el konulurken, gözaltına alınan şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı birimler Tarsus ilçesi Yenice Mahallesinde sahte alkollü içki imalatı yapan 1 şahıs olduğunu tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 350 litre sahte alkol ele geçirirken, şüpheli şahsı gözaltına aldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 350 litre sahte alkol ele geçirildi.

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