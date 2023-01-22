Mersin’in Mut ilçesinde orman köylülerine sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi’nin (ORKÖY PV) uygulama çalışması çerçevesinde, güneş enerjisinden elektrik üretimi için 33 orman köylüsünün evlerinin çatısına güneş panellerinin kurulumu yapıldı.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Küresel Çevre Fonu (GEF) finans desteğiyle ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen “Orman Köylerinde Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi için Sürdürülebilir Finans Mekanizması Projesi’nin uygulama çalışması Mersin’de ilk olarak Mersin Orman Bölge Müdürlüğü, Mut Orman İşletme Müdürlüğü sınırları dahilinde bulunan Işıklar Mahallesi’nde 33 ailenin çatısına güneş panelleri kurulumu yapıldı.

Bu çerçevede toplam 1.576.616 TL ödenekten 520.283 TL GEF finans desteğiyle ve UNDP tarafından karşılanırken, 1.056.332 TL ise Orman Genel Müdürlüğü ORKÖY desteği ile gerçekleştirildi.

Mersin Orman Bölge Müdürü Mustafa Yalçın, “Orman köylerinde farkındalık oluşturmak ve kendi elektrik ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2023 yılında da sıfır faizli yüzde 20 hibeli 2 kw’lık gücünde şebekeye bağlı çatı tipi güneş enerjisinden elektrik üretimi (ŞEBGES) projesiyle orman köylülerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.