Mersin’in Toroslar ilçesinde ’İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ projesi çerçevesinde 30 dönümlük ’Defne Koruluğu’ oluşturuluyor. Düzenlenen ’Gelecek İçin Bir Fidan’ etkinliğinde katılımcılar, öğrencilerle birlikte 30 dönümlük koruluğa fidan dikti.

Büyükşehir Belediyesinin Avrupa Birliği (AB) Projesi olan İklim Değişikliğine Adaptasyon Hibe Programı’nda hibe aldığı ‘İklim Değişikliğine Adaptasyon İçin Harekete Geç’ isimli projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikle Büyükşehir Belediyesi ile Toroslar Belediyesi iş birliğinde Korukent Mahallesi’nde oluşturulan Defne Koruluğu’na fidan dikildi. Katılımcılar, öğrencilerle birlikte koruluğa 350 defne fidanının yanı sıra, 120 yayılıcı ardıç, 100 Ligustrum, 75 Akçaağaç ve 30 kauçuk fidanı dikimi gerçekleştirildi.

"Halka nefes alabileceği alanlar oluşturuyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hamit Mert Avcı, törende, "Omuz omuza, halka nefes alabileceği alanlar oluşturuyoruz. Bu alanlar, sadece halkın günlük ulaşımını kolaylaştırmak için seçilen yerler değil. Aynı zamanda etrafında karbondioksite yutak alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Ekonomik kriz bugünün sorunu olabilir; ama ekolojik kriz hem bugün, hem 10 yıl, hem de 100 yıl sonrasının sorunu" dedi. Defne ağaçlarının hem ekolojik, hem de ekonomik değerine dikkat çeken Avcı, "Burası halka nefes alan alanlar açmak dışında, sürdürülebilir bir belediyecilik ve sağlıklı bir insan hayatı için en önemli önceliğimiz" diye konuştu.

"Her diktiğimiz fidan, doğa dostu bir gelecek için yatırımdır"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı ve Proje Koordinatörü Dr. Bülent Halisdemir de görevlerinin; iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak, uyum sağlamak ve dirençli bir kent oluşturmak olduğunu söyledi. Halisdemir, "Defne koruluğu; ağaç dikilmesinin ötesinde, iklim değişikliğine uyum sağlamak, karbon salınımını azaltmak, karbon yutakları oluşturmak, daha yaşanılabilir bir çevre için attığımız güçlü bir adım. Koruluğa dikilen ağaçların karbon tutma kapasitesi sayesinde, iklim dostu bir alan oluşturmamıza destek olacak, gelecekte kentimize temiz hava, doğal bir gölgelik yaşam, sağlıklı bir ekosistem sunacaktır. Ağaçlandırma çalışmalarımızla aynı zamanda, doğa sevgisini ve çevre bilincini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Her diktiğimiz fidan geleceğimiz için bir umut, doğa dostu bir gelecek için yatırımdır" dedi.