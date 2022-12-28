Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, bebeklerin ihtiyaçları ile gelişimine katkı sunma amacıyla başlattığı ’El Bebek Gül Bebek’ projesi çerçevesinde 30 binin üzerinde destek paketini ailelere ulaştırdığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin, bebeklerin ihtiyaçları ile gelişimine katkı sunma amacıyla başlattığı ’El Bebek Gül Bebek’ projesi çerçevesinde 30 binin üzerinde destek paketini ailelere ulaştırdığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği ve bebeklerin ihtiyaçları ile gelişimine katkı sunmayı amaçlayan ’El Bebek Gül Bebek’ projesi, 13 ilçede ailelerin yüzünü güldürdüğü ifade edildi. 2020 yılının Nisan ayında başlatılan proje ile 30 binin üzerinde destek paketinin ailelere ulaştırıldığı kaydedildi. Dar gelirli ailelerin 6-12 aylık bebekleri için başlatılan projeye başvuruların, Teksin üzerinden yapıldığı, talepte bulunan ailenin asgari ücret veya altında bir gelirinin olması şartı arandığı dile getirildi.

Projeyi pandemi sürecinde hayata geçirdiklerini ve sonrasında yaygınlaştığını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde görev yapan Çocuk Gelişimcisi Gülçin Atar, "Talep çok fazla. Bundan kaynaklı olarak projemiz büyüdü. Dağıttığımız paket sayısı 30 binin üzerine ulaştı. İçerisinde bebek bezi, bebek maması, bebek şampuanı, ıslak mendil ve pişik kreminin bulunduğu paketlerimizin dağıtımı devam ediyor" dedi.

Ailelerin 6-12 aylık bebeği olduğu dönemlerde başvuru yapmaları durumunda talebi incelemeye aldıklarına değinen Atar, asgari ücret veya altında bir gelire sahip ailelerin bu hizmetten yararlandıklarını belirtti.

Atar, "Destek paketlerimizi, bebekler 1 yaşına ulaşıncaya kadar verebiliyoruz. ‘El Bebek Gül Bebek’ projemiz gün geçtikçe büyüyor. Şu an aktif olarak 2 bin aile bu hizmetten yararlanıyor. Doğum öncesinde bebeğin beslenmesine katkı sağlamak amacıyla ‘Hamile Bakım Sütü’ projemiz, doğum sonrası ise 6-12 aylık bebekler için ‘El Bebek Gül Bebek’ projelerimiz devam ediyor. Arada bir boşluk var. Bunu da ‘Hoş Geldin Bebek’ paketiyle tamamlayacağız. Bundan sonrasında da hizmetlerimiz devam edecek. Çocuklarımızın her gelişim aşamasında yanındayız" ifadelerini kullandı.

2 çocuk annesi Besna Taşkan,"Bu paketi ikinci kez alıyorum. Bebek bezi, en ucuz yer olan pazarda bile 170 lira. Mama çok pahalı. Durumumuz olmadığı için ben mama alamıyordum ve bundan dolayı bebeğim gelişmedi. Belediye’nin dağıttığı ürünlere baktım ve hepsini de araştırdım. Çok kaliteli. Memnunuz. Göstermelik bir hizmet olmadığı, ürünlerin kalitesinden de belli" diye konuştu.

8 aylık Umut Ayaz’ın annesi Canan Aktaş ise "Daha önce hamile bakım Sütünden yararlandım. 8 aylık oğlum için de ’El Bebek Gül Bebek’ paketinden faydalanıyoruz. Maddi durumumuz iyi değil. Ürünler kaliteli, bizim kendi kullandığımız ürünler. Personel de gerçekten çok iyi. Ben hamileyken sütü kendim taşıyamıyordum, sütü mutfağa kadar getiriyorlardı. Memnunuz" şeklinde konuştu.