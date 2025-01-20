Mersin Büyükşehir Belediyesince ’Bu şenlik mis kokuyor’ sloganıyla düzenlenenen Nergis Şenliği’nin bu yıl 3.’sü gerçekleştirildi. Tarsus’a bağlı Pirömerli Mahallesi’nde düzenlenen şenliğe, güzel havanın ve okulların ara tatil olmasını fırsat bilen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Kayrenkuyu mevkinde Nergis Şenliği düzenlendi. Bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen şenlik öncesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, üretici ve mahallelilerle bir araya gelerek nergis hasadı yaptı. Gün boyu süren şenlikte her yaştan katılımcı düzünlenen etkinliklerle eğlenme fırsatı buldu. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan stantlarda yöresel lezzetlerden el işine, doğal ve organik ürünlerden bijuteriye kadar çeşitli ürünler satılırken, resim ve boyama atölyesi ile çocuklar, Tarsuslu ressam Nurettin Gözen ve TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu sözcüsü ressam Lütfi Hasoğlu eşliğinde manzaraya karşı resim yaptılar. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de çocukları sporla buluşturarak, keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Şenlikte vatandaşlara, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından kaynar dağıtımı yapılırken, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen tarım atölyesinde çocuklar dağıtılan nergis soğanını toprakla buluşturdu. MESKİ ekipleri su tasarrufu ile ilgili vatandaşları bilinçlendirirken, İklim ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı da güneş gözlem etkinliği gerçekleştirdi. Nergis demeti yarışması düsenlenen etkinlikte, Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu dans gösterisi sundu, Türk Halk Müziği Topluluğu ise konser verdi.

"Nergis çiçeği, Mersin’in bereketli topraklarının bir simgesi haline geliyor"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Selçuk Şahutoğlu, Nergis Şenliği’nin bu yıl 3.’sünü gerçekleştirmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesinin tarımın her koluna çeşitli destekler sağladığını belirten Şahutoğlu, "Nergis çiçeği, Mersin’in bereketli topraklarının bir simgesi haline geliyor. Hepimiz için çok özel bir anlam taşıyan bu şenliğin, hem bu güzelliği tanıtmak, hem de üreticilerimizi desteklemek adına ne kadar kıymetli olduğunu görüyoruz" dedi.

"Üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Büyükşehir Belediyesinin bölgeye has ve coğrafi şartlarını dikkate alarak tarımsal desteklerde bulunduğunu ifade eden Şahutoğlu, gerçekleştirilen şenliklerle bu ürünlerin pazarlanmasına ve tanıtılmasına da katkı sunduklarını belirtti. Mersin’in kalkınmasında en önemli alanlardan birinin tarım olduğunu vurgulayan Şahutoğlu, "Bu farkındalık ve bilinçle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bizler bu şenlikte, hem doğanın hem de emeğin güzelliğini kutluyoruz. Mersin’i daha güzel, daha bereketli ve daha yaşanabilir bir şehir yapmak için hep birlikte, memnuniyetle çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Üreticiler, coğrafi işaret tescil talebinde bulundu

Pirömer Mahalle Muhtarı Ahmet Ateş de şenlik sayesinde Pirömer’in değerlerinden biri olan nergisi daha çok tanıtma imkanı bulduklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesine böyle bir imkan sundukları için teşekkür etti. Üniversite öğrencisi ve nergis üreticisi Reyhan Ateş ise özellikle mahallelerinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan nergisin daha çok pazar payına ulaşması için coğrafi işaret tescili alınması konusunda üreticilerin Büyükşehir Belediyesinden talepleri olduğunu dile getirerek, bu konuda destek istedi.

"Herkes evinin önünde nergis yetiştirmeye başladı"

Nergis üreticisi Kurtuluş Dönmez, daha önce 3-5 ailenin nergis üretim işini yaptığını belirterek, "Şenlik yapılmaya başladıktan sonra herkes evinin önünde nergis yetiştirmeye başladı. Şimdi herkesin evinin önünde nergis var" dedi.

Ailesi nergis üretimi yapan Kamile Özdemir de şenliğe olan ilginin her geçen yıl daha da arttığını ifade ederek, "Bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyordum. Nergis üreticileri şimdiye kadar satamadığı nergislerin hepsini sattı" diye konuştu.