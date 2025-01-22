Mersin’de 3. katlı evin damındaki havalandırma boşluğuna düşen 16 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Arda A., küçük kardeşi ile birlikte oynamak için merkez Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi’ndeki 3 katlı evlerinin damına çıktı. İki kardeş damda oynadığı sırada Arda A., havalandırma boşluğunu fark edemeyerek 3. kattan zemin kata düştü. Durumu fark eden çocuğun ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 16 yaşındaki Arda A., alt kattaki dairenin kapısını kırarak eve giren itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle düştüğü yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralı çocuk önce Toros Devlet Hastanesi’ne, oradan da Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.