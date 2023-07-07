Mersin’in Tarsus ilçesinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen 3 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde son dönemde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi, 3 şüpheliyi tespit etti. Şüpheli şahısları yakalamak ve çalınan malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleyen ekipler, zanlıları saklandıkları adreste yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şahısların ev ve araçlarında yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen eşyalar ele geçirilerek el konuldu. Şüphelilerin, 5 ev ile bir okulda meydana gelen hırsızlık olaylarının faili olduğu tespit edildi.