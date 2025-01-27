Mersin’in Tarsus ilçesinde 3 gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Olay, Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 2907 sokaktaki bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, yalnız yaşayan Şemsettin Turan’dan (64) yakınları 3 gündür haber alamadı. Komşuları ve yakınlarının ihbarı üzerine eve çağrılan itfaiye ekipleri ikinci kata merdivenle çıktı. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. İçeriye giren sağlık ekipleri Şemsettin Turan’ı yerde cansız halde buldu.

Turan’ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.