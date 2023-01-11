Mersin Büyükşehir Belediyesi, Vahap Seçer öncülüğünde kente yeni bir festival daha kazandırıyor. ‘Mersin Edebiyat Festivali’ düzenleniyor. Hazırlıkların tamamlandığı festival, 13-15 Ocak tarihleri arasında Mersin ve Türkiye’nin birbirinden değerli şair ve yazarlarının katılımıyla gerçekleşecek.

Mersinliler, festivalin adresi Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı’nda 3 gün boyunca şiir dinletileri, atölyeler ve söyleşilerde buluşarak, sanat dolu bir festivalin tadını çıkaracak.

Festival öncesinde; Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür Park içerisinde yapımı tamamlanan, denizin sıfır noktasındaki Türkiye’nin en güzel okuma salonunun da açılışı yapılacak. Eğitime ve gençlere büyük önem veren Seçer’in kente kazandırdığı 8’inci okuma salonu ‘Adres Okuma Salonu’nun açılışı, yazar Ahmet Ümit’in de katılımıyla gerçekleştirilerek, Mersinlilerin hizmetine sunulacak. Her yaştan vatandaşın ücretsiz olarak faydalanabileceği 150 kişilik kapasiteye sahip yapıda; dijital okuma salonu, 16 bilgisayar ve farklı kategorilerde 10 bin kitap yer alıyor. Ayrıca, ‘Adres Okuma Salonu’na gelen vatandaşlar çay, kahve ve internet hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, bu yıl ilk kez düzenlenecek ‘Mersin Edebiyat Festivali’nin heyecanını yaşadıklarını belirtti. Festivalin hazırlıklarını tamamladıklarını söyleyen Özdülger, “Mersin Edebiyat Festivali, bizim gerçekten çok önemsediğimiz bir çalışma ve bunu yapıyor olmanın da gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Sanat dallarının en önemli disiplinlerinden biri olan edebiyatın, Mersin’de böyle bir festivalle taçlandırılması olmazsa olmazımızdı. Çünkü birçok önemli şairi ve yazarı yetiştirmiş, bağrında barındırmış şanslı şehirlerden biriyiz” dedi. Festival boyunca şiir dinletileri, atölye çalışmaları ve söyleşiler düzenleneceğini aktaran Özdülger, “Elbette ki müzik de sanatın önemli kollarından biri. Ünlü şairlerin bestelenmiş eserlerinden de bir konser gerçekleşecek. Dolu dolu geçecek olan bir festival bu. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, festivallerin birleştirici gücünün de farkındayız. Tıpkı, ‘Uluslararası Tarsus Festivali’nde yaptığımız gibi, ‘Gençlik Festivali’nin organizasyonunda hissettiğimiz gibi, ‘Mersin Edebiyat Festivali’ de bizi son derece heyecanlandıran, şehirde yankısının uzun süre devam edeceğine inandığımız kıymetli bir çalışma olacak” diye konuştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel ve sanatsal çalışmaların ne kadar önem taşıdığının ve bu çalışmaların halka her şekilde yayılması gerektiğinin bilincinde olduklarını söyleyen Özdülger, Mersin Edebiyat Festivali’nin de bünyesinde oldukça zengin bir içerik barındırdığını ifade etti. Özdülger, “Kentimizin bir edebiyat kenti olarak da anılmasını istiyoruz, çünkü bunu hak ettiğini biliyoruz. Bu noktada 13, 14 ve 15 Ocak’ta gerçekleşecek 3 günlük festival boyunca, Mersinli sanatseverler olarak çok önemli şair ve yazarlarla beraber olma fırsatına erişeceğiz” dedi.

Festivalde ilklerin de yaşanacağını dile getiren Özdülger, ‘İlyas Halil Hikâye Ödülü’, Mersin’in kıymetli şairlerinden ‘Rehber Aydın’ adına düzenlenen şiir yarışması ödülü, ‘Hikâyelerle Kuşaktan Kuşağa Mersin’ Anı- Hikâye Ödülü ve bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Mersin Roman Ödülü’nün de festival kapsamında sahiplerine teslim edileceği bilgisini verdi. Festivalin, Mersinli şair ve yazarların kitap kapaklarından oluşan bir sergiyi de içinde barındıracağını belirten Özdülger, Mersin’de yaşayan tüm sanatseverleri festivale davet etti.

Festivalin temasının ‘Karşılaşmalar’ olacağını belirten, Mersin Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Mersin Edebiyat Festivali Koordinatörü Prof. Dr. Cemal Sakallı ise, “Karşılaşmalar ile ‘Mersin, Mersin’de yaşayan yazarlarla bir karşılaşsın’ dedik. Yani, ‘Mersin kendi sanat dünyasıyla, sanat topluluğuyla karşılaşsın’ dedik ve bunu da başardığımızı düşünüyorum. Festivalin teması ile ilgili olarak da aynı zamanda; yazarlarla, yazma esnasında nelerle karşılaştıklarını, yazmaya esin kaynağı olan şeyleri sanatseverlerin görmesini istedik. Bu vesileyle çok iyi, çok okunur yazarlarımızı ve şairlerimizi buraya davet ettik” dedi.

Ünlü yazar Ahmet Ümit’in de festivalin açılışında bulunacağını söyleyen Prof. Dr. Sakallı, 2’nci gün Şebnem İşigüzel, Gürsel Korat ve Kemal Varol’un, 3’üncü gün ise Müge İplikçi ve Nursel Durul’un, festival kapsamında Mersinli edebiyatseverlerle bir araya geleceğini söyledi.

Prof. Dr. Cemal Sakallı, “Festivalimizin son günü olan 15 Ocak, aynı zamanda Nazım Hikmet'in de doğum günü. Nazım Hikmet'in doğum gününü şairlerle birlikte kutlayacağız ve sevgili Mersinlilere çok güzel bir sanat etkinliği, edebiyat festivali düzenleyeceğiz” dedi.