3. Arnica ArtLand Sanat Çalıştayı kapsamında Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde, ’Doğduğu Toprağa Akan Sanat’ mottosuyla hazırlanan eserler, Mersin Güzel Sanatlar Galerisi’nde sergilenmeye başladı.

Eşi Yıldız Pehlivan ile sergiye katılan Vali Ali Hamza Pehlivan, sergi ile Bayburt’tan Mersin’e sanat yoluyla bir gönül köprüsü kurulduğunu söyledi. Buna tanıklık etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Pehlivan, "Bugünkü serginin çalıştayının yapıldığı Bayburt, vali olarak atandığım ilk ildi. Bayburt’ta gerçekten çok güzel, unutulmaz günlerimiz geçti. Güzel anılar yaşadık, dostluklar elde ettik" dedi.

Bayburt’taki ’Çinimaçin Kalesi’ hakkında ve yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi veren Pehlivan, Bayburt’un müzeleriyle giderek daha da çok ilgi çektiğini ifade etti. Baksı Müzesi ve Etnografya Müzesi’nin kente değer kattığını vurgulayan Pehlivan,"Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 2021 yılında Avrupa Müze Ödülü aldı. 2022 yılında Avrupa Birliği Kültür Mirası Ödülü aldı. Şu anda bu iki ödülü alan tek müze konumunda Ayrıca geçtiğimiz yıl, Cumhurbaşkanımızın elinden, Kültür Bakanlığı Özel Ödülü de alan bir müzedir. Kenan Bey’in şahsında emeği geçen herkesi kutluyorum. Böyle bir yapı içerisinde Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer hanımın, Arnica ArtLand’in bir çalıştay ve sanat kampı yapması ayrı bir önem taşımaktadır" diye konuştu.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’nin gözde firmalarından biri olduğunu belirttiği Arnica’nın, sanat alanında da ilkleri yaptığını kaydeden Pehlivan, şöyle devam etti: "Önce çalıştaylar düzenliyor. Çalıştaylardan sanat eserleri çıkıyor, dünyanın ve yurdumuzun değişik yerlerinden gelen sanatçılar, başta resim olmak üzere, heykel, dokuma gibi türlerde eserler ortaya koyuyorlar ve sonuçta takdire değer bir tablo ortaya çıkıyor. Anadolu’muzun her yeri ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik taşıyor. Arnica ArtLand ilk iki çalıştayı ilimizde yapmıştı. Bu yıl üçüncü çalıştay, Bayburt’taydı. Sergi gene ilimizde yapılıyor. İnanıyorum ki sanatçılarımız, Anadolu’muzun aslında genelini yansıtan ve Bayburt’ta da var olan o dokuyu, o duyguyu, o deseni, o kokuyu, o kültürel derinliği eserlerine yansıtmışlardır."

Etnografya Müzesi Kurucusu Kenan Yavuz, Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer ve Arnica Artland 3. Sanat Çalıştayı Kuratörü Fırat Neziroğlu’nun konuşma yaptığı programda, Vali Pehlivan ve beraberindekiler sergiyi gezerek, eserler hakkında Neziroğlu’dan bilgi aldı.