Mersin’in Mut ilçesinde büyükşehir belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Fener Alayı düzenlendi.

Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkında bir araya gelen vatandaşlar, ellerindeki Türk Bayrakları ve meşalelerle Atatürk Bulvarından Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü.

Bürokrat ile binlerce vatandaşların katıldığı ve bando takımının eşlik ettiği yürüyüşte, polisler Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla Türk Bayrağı açarak yürüyüş yaptı.

Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren programda, Cumhuriyetin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitler anısına saygı duruşunda bulunulup ve İstiklal Marşı okunduktan sonra, Mersin Büyükşehir Belediyesi havai fişek gösterisi sundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan halk maraton koşusunda erkeler ve kadınlarda dereceye girenlere ödülleri verildi.